[{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","shortLead":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","id":"20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0a22a-b24c-4ba0-9664-2ed5cbf37673","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","timestamp":"2020. december. 09. 19:57","title":"További szigorításokat jelentett be a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Chrome akkor is tudni fogja a jelszavainkat, ha egy teljesen új eszközön kezdjük el használni a böngészőt. Persze csak akkor, ha előtte bejelentkezünk a Google-fiókunkba.","shortLead":"A jövőben a Chrome akkor is tudni fogja a jelszavainkat, ha egy teljesen új eszközön kezdjük el használni a böngészőt...","id":"20201209_google_chrome_bongeszo_jelszokezeles_jelszavak_mentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f9a6ed-3319-4dca-8cf3-67645dad30b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_google_chrome_bongeszo_jelszokezeles_jelszavak_mentese","timestamp":"2020. december. 09. 14:13","title":"Újfajta jelszókezelés jön a Chrome böngészőbe, de érdemes lesz vigyázni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt diplomata rendszám.","shortLead":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt...","id":"20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcd0fcc-4aff-4f08-9caa-71e01bd6e40b","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","timestamp":"2020. december. 10. 21:09","title":"Csempészcigivel bukott le egy volt MSZP-s képviselő az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl sokat engedett a magyar és a lengyel kormány követeléseinek.","shortLead":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl...","id":"20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507fa72-0b8c-4adf-acfc-c481bb585131","keywords":null,"link":"/360/20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Bloomberg-elemző: Európa eladta a lelkét, amikor megalkudott Orbán Viktorékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai értelemben vett Orbán család, de esetenként a vér szerinti kapcsolatok legbelsőbb köreit is érintette.","shortLead":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai...","id":"202050_orban_es_szajer_kotelekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51afec-d1be-4cb8-a174-e32b86752f34","keywords":null,"link":"/360/202050_orban_es_szajer_kotelekben","timestamp":"2020. december. 10. 11:00","title":"Több mint harcostárs: sok ponton összefonódik Orbán és Szájer kapcsolati hálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába próbálkozott a négy férfi.","shortLead":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába...","id":"20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549dd78c-6141-4f32-a196-e037f914b7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","timestamp":"2020. december. 11. 07:22","title":"Sírrablónak álltak volna, de nem bírtak a kripták ajtajáva, végül rendőrök vitték el a sikertelen betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]