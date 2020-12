Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív törzs megerősítette, hogy péntek reggel négy olyan személyhez köthető helyszínen tartottak kutatásokat, akik hasonló tartalmak hangadói.\r

","shortLead":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív...","id":"20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fbf6-a0c1-41a3-a01c-9ec8e493377d","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","timestamp":"2020. december. 11. 12:06","title":"Elvitte a rendőrség Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják a sávszélességüket.","shortLead":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják...","id":"20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3198db4f-085f-4d67-ac82-e26f5f958196","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","timestamp":"2020. december. 11. 11:33","title":"A Facebookot, az Instagramot, a Twittert, a YouTube-ot és a TikTokot is megbüntette Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és utazásszervezők is bekerültek a körbe.","shortLead":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és...","id":"20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842718d-6c2b-4eb5-ba24-e9dd5e3f7e06","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2020. december. 12. 08:50","title":"Figyelmeztet a kormány: éjfélig igényelhető adómentesség a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb nézeteltérés a jogállamiság, a klímacélok meghatározása és a Törökországgal szembeni szankciók kapcsán alakult ki.","shortLead":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb...","id":"20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad06ec8-6a69-4fbd-a40c-557493743ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Egyetlen jogállamisági ügy sem vész el – ígérte Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","shortLead":"Ha már létezik ez az újfajta \"hagyomány\" a Mercedes sem akarta kihagyni.","id":"20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b681f1-b0fb-4154-83e6-75ceb6b8323d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912ec12a-b83a-4f51-b3ff-968fde3b9716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_karacsonyi_pulcsis_Mercedesek","timestamp":"2020. december. 11. 07:47","title":"Megjöttek a karácsonyi csúnya pulcsis Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték a politikai erőtérben.","shortLead":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték...","id":"202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab93ed-f102-4743-9557-e37cc044375d","keywords":null,"link":"/360/202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Az ideológia a fontos, nem az esztétika - szaporodó kurzusszobrok a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb794d81-6e33-469a-b54d-556629054e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen változatos szabályszegéseket mutat be a rendőrség a saját háza tájáról: akad záróvonalon előzés, piros lámpán áthaladás és elsőbbség meg nem adása is.","shortLead":"Egészen változatos szabályszegéseket mutat be a rendőrség a saját háza tájáról: akad záróvonalon előzés, piros lámpán...","id":"20201211_rendorseg_video_szabalyszeges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb794d81-6e33-469a-b54d-556629054e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4725c444-648a-4e83-af0a-7f4ae6b3b6fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_rendorseg_video_szabalyszeges","timestamp":"2020. december. 11. 21:05","title":"Saját magukat is pofátlan(tan)ították a rendőrök az új videójukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]