Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b756910-68ed-43d4-84c2-b84434f1429d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt lehetett sejteni, hogy nem lesz kifejezetten méretes modell, de a képek alapján tényleg elég kicsinek tűnik.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy nem lesz kifejezetten méretes modell, de a képek alapján tényleg elég kicsinek tűnik.","id":"20201211_Dacia_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b756910-68ed-43d4-84c2-b84434f1429d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54adc9fc-2ee6-4445-b7f0-886647df8470","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Dacia_elektromos_auto","timestamp":"2020. december. 11. 14:58","title":"Két Renault között látszik igazán, mekkora a Dacia elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","shortLead":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","id":"202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0690d9-8077-4131-9d89-bc269d4643c0","keywords":null,"link":"/360/202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","timestamp":"2020. december. 11. 16:00","title":"Sokkal több nő házasodik \"lefelé\", mint férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","id":"20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da54e364-62a2-4b0b-9967-845d87413dc8","keywords":null,"link":"/sport/20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","timestamp":"2020. december. 11. 16:26","title":"A Leipzig lehet a befutó Szoboszlaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"","category":"kkv","description":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","shortLead":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","id":"20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e876fa0-abda-4541-ab40-d468f580390d","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","timestamp":"2020. december. 12. 12:05","title":"Több ezer Airbnb-lakás tűnt el a piacról pár hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni uszítás gyanúját azokra – a rendőrségi megfogalmazás szerint – vírusszkeptikus hangadókra, akik lakásán pénteken reggel házkutatást tartottak. Egyiküket – Gődény Görgyöt – előállították kihallgatásra, másikuk, Dr. Tamasi József viszont panaszt tett a házkutatás és a gyanúsítás ellen – tudta meg a hvg.hu. Ha csak kicsit is bizonytalan, hogy tényállításról van-e szó, máris véleményként kell kezelni megszólalásaikat, ami alapján nem büntethetők. A TASZ szerint viszont hosszadalmas büntetőeljárások helyett hitelesebb járványügyi kommunikációval is ki lehetne kifogni a szelet a vitorlájukból.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni...","id":"20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f091ce3-c18e-4498-adba-eebfad899bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A véleménynyilvánítás szabadsága jelenthet kibúvót Gődény György és más vírusszkeptikus hangadók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","id":"202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5922a7e-d559-46c0-87e7-5d9fc37abc9b","keywords":null,"link":"/360/202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Száz városban megmutatja majd a Google, hova érdemes fákat ültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég magyar dolgozóit képviselő szakszervezet egy kétlépcsős béremelésben is megállapodott.","shortLead":"A cég magyar dolgozóit képviselő szakszervezet egy kétlépcsős béremelésben is megállapodott.","id":"20201211_mercedes_kecskemet_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2f5e70-b9a3-4b81-8afe-7ca4dbfc268a","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_mercedes_kecskemet_beremeles","timestamp":"2020. december. 11. 16:35","title":"\"Koronabónuszt\" ad a kecskeméti Mercedes, és két évig biztosan nem lesz létszámleépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]