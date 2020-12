Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete megakadályozta, hogy a tervek szerint köszönjön el.","shortLead":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete...","id":"20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e75db7-c2d0-41be-ab69-acda4f9b1207","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","timestamp":"2020. december. 11. 11:16","title":"Három gyereke által díszített sisakot viselt volna utolsó F1-es futamán Romain Grosjean","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","shortLead":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","id":"20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b298db4-8be1-42bf-9105-62e78c457718","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","timestamp":"2020. december. 10. 16:07","title":"Tíz év alatt majdnem 90 százalékkal csökkent a napenergia ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd350f5b-37da-47ae-b3dd-1a2792ef2b50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén 18. születésnapját ünneplő Porsche Cayenne a német gyártó igazi sikermodellje.","shortLead":"Az idén 18. születésnapját ünneplő Porsche Cayenne a német gyártó igazi sikermodellje.","id":"20201211_fontos_merfoldkozoz_erkezett_az_auto_ami_megmentette_a_porschet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd350f5b-37da-47ae-b3dd-1a2792ef2b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3c6c69-a429-461e-8ec8-ba084fdd934d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_fontos_merfoldkozoz_erkezett_az_auto_ami_megmentette_a_porschet","timestamp":"2020. december. 11. 11:21","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az autó, ami megmentette a Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","shortLead":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","id":"20201211_budapest_uj_buszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dcf14c-f4a1-409c-be08-74657604c7bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_budapest_uj_buszok","timestamp":"2020. december. 11. 15:26","title":"Húsz új busz áll forgalomba Budapesten a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. ","shortLead":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek...","id":"20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6682081e-d3e5-4e95-8479-db912054d3e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","timestamp":"2020. december. 10. 19:33","title":"Kifosztottak egy \"ítéletnapi\" parancsnoki repülőgépet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour félhivatalos iráni hírügynökség.","shortLead":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour...","id":"20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1d546c-346f-4093-b6c2-6574b8b936e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Az ország vezetőiről írt, kivégezték az újságírót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik nemrégiben kerül ki a Twitterre.

","shortLead":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik...","id":"20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a7b40-83a4-49e3-928e-0bcdf1ea34c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","timestamp":"2020. december. 10. 20:03","title":"Videón is előkerült a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668e4a9-162c-4597-81f8-56d6d65b2bdf","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelenlegi 45 százalékos begyűjtési arányt 2030-ig 70 százalékra kell emelni. \r

","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelenlegi 45 százalékos begyűjtési arányt 2030-ig 70 százalékra kell emelni. \r

","id":"20201210_akkumulator_elem_szabalyozas_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668e4a9-162c-4597-81f8-56d6d65b2bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934a456-e664-430f-8ca7-f52019e8f12b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_akkumulator_elem_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. december. 10. 16:37","title":"Fenntartható, újrahasznosítható akkumulátorokat akar az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]