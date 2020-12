Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bosszúnak szánhatta, amiért megkérdezték, hová tette a kerület pénzét.","shortLead":"Bosszúnak szánhatta, amiért megkérdezték, hová tette a kerület pénzét.","id":"20201212_Eltunt_43_millio_Erzsebetvarosban_a_gyanusitott_Niedermullerre_nevezte_at_a_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d7d9a-d237-45d9-bc21-4aba9afc5b25","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Eltunt_43_millio_Erzsebetvarosban_a_gyanusitott_Niedermullerre_nevezte_at_a_ceget","timestamp":"2020. december. 12. 19:55","title":"Eltűnt 43 millió Erzsébetvárosban, a gyanúsított Niedermüllerre nevezte át a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban éppen akkor korlátozzák még tovább a sajtószabadságot, amikor az EU-ban központi téma a jogállamiság és a demokrácia megsértése.","shortLead":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban...","id":"20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e0b6f-8345-489a-9cc3-882d8a24a72d","keywords":null,"link":"/360/20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","timestamp":"2020. december. 13. 09:30","title":"Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási videót forgattak Budapesten. A klip a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási...","id":"20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3feb82-0858-48c8-b1aa-0ddecdd1ec6b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2020. december. 12. 15:12","title":"Együtt a színházért: Wolf Kati dalára, szolidaritásból táncolnak a pesti utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Arató Gergely arról érdeklődött a legfőbb ügyésznél, a kormánybiztos gázkamrázós, führerezős írása nem bűncselekmény-e.","shortLead":"A DK-s Arató Gergely arról érdeklődött a legfőbb ügyésznél, a kormánybiztos gázkamrázós, führerezős írása nem...","id":"20201212_demeter_szilard_feljelentes_polt_peter_legfobb_ugyes_arato_gergely_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76f541-1fc6-41f4-b9ce-5336e3097fb9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_demeter_szilard_feljelentes_polt_peter_legfobb_ugyes_arato_gergely_dk","timestamp":"2020. december. 12. 12:47","title":"Feljelentésként továbbította a rendőrségre a Demeter Szilárdra vonatkozó kérdést Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánybiztos érdektelen, irracionális epeömlésnek tartja a kritikákat, amiket a gázkamrázó írására kapott, elolvasni sincs kedve őket. Szerinte nem véletlenül tart ő ott, ahol tart, szemben a bírálóival.","shortLead":"A kormánybiztos érdektelen, irracionális epeömlésnek tartja a kritikákat, amiket a gázkamrázó írására kapott, elolvasni...","id":"20201212_Demeter_Szilard_Tevedtem_Soros_nem_a_liberalis_Fuhrer_mert_nem_liberalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05191183-4b0a-4580-8d56-58163803f70d","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Demeter_Szilard_Tevedtem_Soros_nem_a_liberalis_Fuhrer_mert_nem_liberalis","timestamp":"2020. december. 12. 11:12","title":"Demeter Szilárd: Tévedtem, Soros nem a liberális Führer, mert nem liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]