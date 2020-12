Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor szakértői tekintették át, mit érdemes észben tartani.","shortLead":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor...","id":"20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d063452e-dcac-4450-9f41-9e4100370e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","timestamp":"2020. december. 14. 15:04","title":"Könnyítettek a Babaváró néhány feltételén, ezek a legfontosabb pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","shortLead":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","id":"20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c953e18-cff4-4846-bc91-21407b7b10df","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","timestamp":"2020. december. 14. 11:07","title":"Fellázadtak, törtek-zúztak egy indiai iPhone-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé. A Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezése a pandémia következtében munka nélkül maradt előadóművészek megsegítését célozta.\r

\r

","shortLead":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé...","id":"20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96cd67d-4235-460c-95bd-b582ed0c4ed9","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Lackfi Jánost olvas fel Balsai Móni – ingyen hangoskönyveket jelentett meg online a DIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódik. Ezzel viszont újra megjelennének a vámok.\r

","shortLead":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános...","id":"20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ef6f5-f84d-4d0e-8b7b-b03a8119303c","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","timestamp":"2020. december. 13. 20:20","title":"Brexit: Johnson szerint még mindig nagyon messze vannak az álláspontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","shortLead":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","id":"20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac64d655-c3ac-4054-a59e-e09e39c50c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","timestamp":"2020. december. 14. 07:44","title":"Családostul esett át a koronavírus-fertőzésen Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]