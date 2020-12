Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","shortLead":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2522324-71e7-4bb0-8884-539554d2734c","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","timestamp":"2020. december. 13. 21:37","title":"Hatástalanították az egytonnás bombát a IX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő Mercedeseket.\r

","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő...","id":"20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c29d3-eb98-4a9d-88db-da326849f292","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","timestamp":"2020. december. 13. 16:32","title":"Verstappen húzta be az F1-es idényzárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4-6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4-6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös jelöltek.","shortLead":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös...","id":"20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669196ca-c7a5-4f6e-bb48-745ee4bb469d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2020. december. 13. 14:36","title":"Momentum: Azok is szavazhassanak az előválasztáson, akik 2022 májusában lesznek nagykorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","shortLead":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","id":"20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d580d80a-413b-4697-bce1-b3a5bf12c68f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","timestamp":"2020. december. 14. 16:57","title":"Figyelmeztet a NAV: munka és tanulói jogviszony nélkül fizetni kell, ha lejár a diákigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]