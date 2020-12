Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szaturnt a szökése után három évvel találták meg, azóta se tudják, hogy élte túl azt az időszakot. 84 évesen pusztult el.



","shortLead":"Szaturnt a szökése után három évvel találták meg, azóta se tudják, hogy élte túl azt az időszakot. 84 évesen pusztult...","id":"20201216_Moszkvaban_allitjak_ki_az_aligatort_ami_a_haboru_alatt_a_berlini_allatkertbol_szokott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189878c-9d88-4d20-8c42-f01e186f0173","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Moszkvaban_allitjak_ki_az_aligatort_ami_a_haboru_alatt_a_berlini_allatkertbol_szokott_meg","timestamp":"2020. december. 16. 09:04","title":"Moszkvában állítják ki az aligátort, amely a háború alatt a berlini állatkertből szökött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","shortLead":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","id":"20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d735e1-161e-4508-804a-da2e177f0e96","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","timestamp":"2020. december. 15. 05:05","title":"Távozik Trump igazságügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","id":"20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7dce8a-96ac-4cfb-a89a-b93b4405a763","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","timestamp":"2020. december. 15. 14:35","title":"Publicus: Már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de mostantól már egy cég alá tartoznak.","shortLead":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de...","id":"20201215_bankholding_bank_indulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301090be-5525-4150-8a7b-917f2060ba5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_bankholding_bank_indulas","timestamp":"2020. december. 15. 21:17","title":"Hivatalosan is működni kezdett a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","shortLead":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","id":"20201215_csehorszag_tigris_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef18675-2529-43e6-aace-efa1e55d4992","keywords":null,"link":"/elet/20201215_csehorszag_tigris_tamadas","timestamp":"2020. december. 15. 13:02","title":"Tigris támadt egy nőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető Mariana-árokban, illetve az Új-Zéland közeli Kermadec-árokban élő tengeri lényekben egy különösen mérgező nehézfémre, a higanyra bukkantak. ","shortLead":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető...","id":"202050_higany_amelyben_elonti_amereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa7cb-3979-45fb-bbcb-2fa29013adc2","keywords":null,"link":"/360/202050_higany_amelyben_elonti_amereg","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Hogyan mérgezi az ember higannyal a 11 ezer méteres mélységben élő lényeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves kisfiú 2019. december elejéről származó mintájában, amely három hónappal korábbi annál, hogy az első koronavírusos esetet azonosították volna Olaszországban.","shortLead":"Egy vizsgálat az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) bizonyítékát találta egy Milánó környékéről származó négyéves...","id":"20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c68f2db-7fe4-468d-a551-a1567ee64175","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_koronavirus_europai_terjedesenek_kezdete_milanoi_kisfiu_2019_decemberi_mintaja","timestamp":"2020. december. 14. 21:37","title":"Kimutatták a koronavírust egy milánói kisfiú 2019 decemberi mintájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]