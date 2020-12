Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt szezonális munkásokat, akik közül sokan észak-afrikai illegális bevándorlók.","shortLead":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt...","id":"20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacff2f0-5001-4b31-b60f-b9d8169cab86","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","timestamp":"2020. december. 17. 17:00","title":"Agrármaffiózók nyúlják le az olasz idénymunkások állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic mellett több kormánytag is karanténba vonult.","shortLead":"Igor Matovic mellett több kormánytag is karanténba vonult.","id":"20201218_Koronavirusos_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a80794-8c79-4205-9178-9a9ce2f4585c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Koronavirusos_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2020. december. 18. 15:12","title":"Koronavírusos Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni.

Ennek értelmében az itteni kutatási tevékenységnek is búcsút kell inteni. Négy országos szervezet szerint ezt nem szabadna engedni. ","shortLead":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni...","id":"20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b2ae5b-276d-4a49-9ac5-35e57c5e2b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","timestamp":"2020. december. 18. 11:29","title":"Leminősítenék az ország egyik fontos régészeti parkját és múzeumát - tiltakozik a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők termékeiből is lekötött már 17,5 millió adagot a kormány.","shortLead":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők...","id":"20201217_operativ_torzs_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763e32a-40d6-4aa8-b9f1-5831004475c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_operativ_torzs_csutortok","timestamp":"2020. december. 17. 12:58","title":"Operatív törzs: Egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","shortLead":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","id":"20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab492931-7a3b-4acc-8608-8209b2bc0346","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","timestamp":"2020. december. 18. 17:59","title":"Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Charles Michelnek aznap készült egy negatív koronavírustesztje, amikor legutóbb találkozott a francia elnökkel, de miután kiderült, hogy Emmanuel Macron koronavírusos, egyelőre biztonságosabbnak találja, ha nem megy emberek közelébe.","shortLead":"Charles Michelnek aznap készült egy negatív koronavírustesztje, amikor legutóbb találkozott a francia elnökkel, de...","id":"20201217_onkentes_karanten_europai_tanacs_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581fccda-49a6-4023-a0ee-cac4a12fa080","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_onkentes_karanten_europai_tanacs_elnok","timestamp":"2020. december. 17. 13:43","title":"Önkéntes karanténba vonul az Európai Tanács elnöke, miután találkozott a koronavírusos Macronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]