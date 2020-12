Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő leszedte a rendszámtáblákat, az egyik kocsit meg is rugdosta.","shortLead":"A nő leszedte a rendszámtáblákat, az egyik kocsit meg is rugdosta.","id":"20201217_ugyintezes_onkormanyzat_auto_rendszamtabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e075d-100f-44b0-b32c-efa5edd88920","keywords":null,"link":"/elet/20201217_ugyintezes_onkormanyzat_auto_rendszamtabla","timestamp":"2020. december. 17. 11:59","title":"Felhúzta magát az ügyintézésen, az önkormányzati dolgozók autóin állt bosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazásról nincs szó, viszont továbbra is hideg lesz.","shortLead":"Havazásról nincs szó, viszont továbbra is hideg lesz.","id":"20201218_idojaras_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7570f-5643-49aa-b2e0-65156c020dee","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_idojaras_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 17:07","title":"Karácsonyig marad a nyirkos idő, utána az eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","shortLead":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","id":"20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddecfa5-0d1f-40c4-b69e-30d6a422ff72","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 13:28","title":"Mindössze 90 nyilvános vécé található Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz, azzal ugyanis súlyos hatással lehet az ott élő állatok táplálékszerzésére.","shortLead":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz...","id":"20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3c9413-4556-43bd-9687-861100c94dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","timestamp":"2020. december. 18. 19:03","title":"Leszakadt egy 140 négyzetkilométeres darab a világ legnagyobb jéghegyéről, egy sziget felé sodródik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók az Antarktiszon.","shortLead":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók...","id":"20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245d7d2-1a72-4f0a-8da6-d1527fbabbf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","timestamp":"2020. december. 17. 18:25","title":"Pár hónap alatt több mint 30 ezer földrengés rázta meg az Antarktiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlott össze a munkaerőpiac, pörög a hitelezés, így sokkal gyorsabb lehet a kilábalás, mint a 2009-es válság után. Feltéve, hogy a járvány nem húzódik el, és 2021 közepére megtörténik a magyar lakosság átoltása. A magyar kormány is engedi elszállni a költségvetési hiányt és vele az államadósságot – feltehetően csak ideiglenesen.","shortLead":"Nem omlott össze a munkaerőpiac, pörög a hitelezés, így sokkal gyorsabb lehet a kilábalás, mint a 2009-es válság után...","id":"20201217_Jegybanki_jelentes_Ez_a_valsag_akkora_mint_a_2009es_de_szerencsere_teljesen_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57102833-3827-4482-aa8e-a587a3643081","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Jegybanki_jelentes_Ez_a_valsag_akkora_mint_a_2009es_de_szerencsere_teljesen_mas","timestamp":"2020. december. 17. 12:50","title":"Jegybanki jelentés: Ez a válság akkora, mint a 2009-es, de szerencsére teljesen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podcast adásokat fog készíteni a sussexi hercegi pár.","shortLead":"Podcast adásokat fog készíteni a sussexi hercegi pár.","id":"20201217_Hamarosan_a_Spotifyon_hallgathatjuk_Meghan_Marklet_es_Harry_herceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b089c70-39c4-4ae6-b4fa-a27c171daf56","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Hamarosan_a_Spotifyon_hallgathatjuk_Meghan_Marklet_es_Harry_herceget","timestamp":"2020. december. 17. 10:09","title":"Hamarosan a Spotify-on hallgathatjuk Meghan Markle-t és Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]