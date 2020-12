Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4","c_author":"Jaksity György","category":"360","description":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","shortLead":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","id":"20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b0827b-54bf-48ae-a5f9-544fb0aca47a","keywords":null,"link":"/360/20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 18. 11:15","title":"Jaksity György: A vírus mint teremtő rombolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","shortLead":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","id":"20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddecfa5-0d1f-40c4-b69e-30d6a422ff72","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 13:28","title":"Mindössze 90 nyilvános vécé található Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is inkább csak ajánlások vannak, de már bezárják a nem létfontosságú közintézményeket.","shortLead":"Továbbra is inkább csak ajánlások vannak, de már bezárják a nem létfontosságú közintézményeket.","id":"20201218_svedorszag_szigoritasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7259df-b115-4793-b22f-07bafdbc9bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svedorszag_szigoritasok","timestamp":"2020. december. 18. 20:16","title":"Újra szigorítottak a járványügyi intézkedéseken a svédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aee30aa-4e1a-4941-b2a6-e90089163b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Közép-afrikai Köztársaságban ENSZ-békefenntartók szállnak szembe a választásokat megzavarni akaró fegyveres lázadókkal. ","shortLead":"A Közép-afrikai Köztársaságban ENSZ-békefenntartók szállnak szembe a választásokat megzavarni akaró fegyveres...","id":"20201219_Elharapodzo_eroszak_a_Kozepafrikai_Koztarsasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aee30aa-4e1a-4941-b2a6-e90089163b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74bd6c-ea73-486b-9d24-5370568fe5c1","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Elharapodzo_eroszak_a_Kozepafrikai_Koztarsasagban","timestamp":"2020. december. 19. 19:35","title":"Elharapódzó erőszak a Közép-afrikai Köztársaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint fiatalkorban.","shortLead":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint...","id":"20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535992b5-f61e-43a9-b19d-7b8402267ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","timestamp":"2020. december. 18. 13:10","title":"Kutatók állítják: tévhit, hogy idősebb korban nehezebb fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán a Google. A szokásos logó helyett ezúttal egy Sudant ábrázoló rajzból lehet kiolvasni a Google név betűit.","shortLead":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán...","id":"20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343a90c-4508-437d-857d-12e95ced1721","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2020. december. 20. 07:03","title":"Miért van ma a Google főoldalán Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]