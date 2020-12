Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon örülnek majd a Echo Show okoshangszóró tulajdonosai.","shortLead":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon...","id":"20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359f72d6-f91a-4559-9eb6-2075e80409c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","timestamp":"2020. december. 19. 16:03","title":"Mostantól az Amazon okoshangszóróján is nézhető a Vezércsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfb230a-6a18-4ef7-8346-8a1295545cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","timestamp":"2020. december. 20. 19:57","title":"Akkora volt a tömeg az egyik plázában, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben pontosan kibontja, mire gondol.","shortLead":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben...","id":"20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5dd205-0d9e-47bf-9462-18a966a1c61f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Majtényi László: A szamuráj éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága, hogy az elődeitől eltérően ő saját maga szabta meg távozásának időpontját.","shortLead":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága...","id":"202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7ffd8-fd49-4920-bade-19cc93ec3a1d","keywords":null,"link":"/360/202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Merkel kompromisszumokból épített magának emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.","shortLead":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról –...","id":"20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e794f021-bd97-489f-a287-97704265d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","timestamp":"2020. december. 19. 10:34","title":"A kormány emailt küld a regisztrálóknak a védőoltások engedélyezési folyamatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","shortLead":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","id":"20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad30526-1725-449f-880a-c899ccbdc043","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","timestamp":"2020. december. 19. 10:38","title":"Négyezer új fertőzött, 189 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]