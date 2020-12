Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraelben a koronavírus elleni vakcinát elsőként a kormányfőnek adták be.","shortLead":"Izraelben a koronavírus elleni vakcinát elsőként a kormányfőnek adták be.","id":"20201219_Netanjahut_beoltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e49e79-08cd-453a-b8b3-370f2f0c6fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Netanjahut_beoltottak","timestamp":"2020. december. 19. 20:55","title":"Netanjahut beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek a moratórium lehetőségével, akik azonban nem tartoznak ebbe a csoportba, mérlegeljék a moratóriumban maradás, illetve a törlesztés folytatásának lehetőségeit - válaszolta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szombaton az MTI megkeresésére.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek...","id":"20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c73e85-0938-4ee8-8c0e-80b2fc8695d1","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","timestamp":"2020. december. 19. 17:43","title":"Bankszövetség is reagált Orbán bejelentésére: ha tehetjük, mérlegeljük a lehetőséget, hogy tovább fizetjük a hitelünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36538b4-6161-4215-97e2-ddd74c38c451","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201218_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_2_resz_Vasarlas_a_jovoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36538b4-6161-4215-97e2-ddd74c38c451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4f1d2d-dfd6-47f9-b45d-a86d79310efd","keywords":null,"link":"/360/20201218_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_2_resz_Vasarlas_a_jovoben","timestamp":"2020. december. 18. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 2. rész: Vásárlás a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága, hogy az elődeitől eltérően ő saját maga szabta meg távozásának időpontját.","shortLead":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága...","id":"202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7ffd8-fd49-4920-bade-19cc93ec3a1d","keywords":null,"link":"/360/202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Merkel kompromisszumokból épített magának emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","shortLead":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","id":"20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f751a-a93c-4d75-9775-4589088dc4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","timestamp":"2020. december. 18. 21:41","title":"Itt a kiskapu: magánterületen idén is lehet tűzijátékozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","shortLead":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","id":"20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a020328-922f-480c-bc26-40c6296214ec","keywords":null,"link":"/360/20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","timestamp":"2020. december. 19. 14:50","title":"Molnár Péter: Deutsch Tamás és a retorikai áthidalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első példányait, majd néhány napra rá, a kialakult készlethiány alatt drágábban eladták azokat.","shortLead":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első...","id":"20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885b811-b62d-4511-8aeb-e9926e7db650","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","timestamp":"2020. december. 18. 20:17","title":"A PS5-ös konzolüzérek már legalább 10 milliárdos hasznot csináltak maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]