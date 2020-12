Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően, hogy egy új koronavírustörzs kezdett terjedni a szigetországban. ","shortLead":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően...","id":"20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d132ee7-ef5e-400e-b17a-9bcb2247ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","timestamp":"2020. december. 20. 16:07","title":"Már négy európai országba nem engedik be a brit repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","shortLead":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","id":"20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fefcf55-93eb-4d44-9a39-6f713ae285d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","timestamp":"2020. december. 20. 21:55","title":"Idén már ötször vittek el milliárdos főnyereményt az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Varga_Judit_arrol_posztolt_hogy_nem_fog_posztolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f2468-d87f-4eef-9c31-7740b2ecc3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Varga_Judit_arrol_posztolt_hogy_nem_fog_posztolni","timestamp":"2020. december. 20. 17:18","title":"Varga Judit arról posztolt, hogy nem fog posztolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk hullámvölgynek. Puskás Peti azt mondja, ez az időszak ráébresztette arra, hogy az emberi kapcsolatokon legalább annyit kell dolgozni, mint karriercélokon. És ebben benne van az is, hogy adott esetben egy szendviccsel segítsen másokon.","shortLead":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk...","id":"20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50552f3-7fa3-4a09-a7a8-06e020fb02fb","keywords":null,"link":"/elet/20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Puskás Peti: A kapcsolatokat is ugyanúgy ápolni kell, mint a karriert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]