[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae6c6c7-1702-4ac8-a234-ffdfedaeab07","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","timestamp":"2020. december. 20. 16:50","title":"Ezzel a hat számmal senki sem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András VIII. kerületi polgármester is. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András...","id":"20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e1baef-2179-4520-a5a9-3e77a8f69d98","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:03","title":"„Hát akkor ez kész, ennyi volt” – reagált Karácsony Orbán mai bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki embertársainkból. Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében? - teszi fel a kérdést Rutger Bregman holland történész-író Emberiség című könyvében.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban...","id":"20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a04f-68ef-4a18-bfd0-05e326e70873","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","timestamp":"2020. december. 20. 19:15","title":"„A hírek azt adják az agynak, amit a cukor a testnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első adag vakcina után – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első...","id":"20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855928a1-7b3c-402a-866e-ebaf544ae034","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","timestamp":"2020. december. 21. 10:16","title":"Orbán: Valószínűleg 2021-ben végig fennmarad a járványügyi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","shortLead":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","id":"20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8842e986-d12a-4d86-a890-d42e90f3a0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","timestamp":"2020. december. 20. 20:25","title":"Megalázónak tartották és visszaadták a 10 ezer forintos jutalmat a csepregi otthon dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk hullámvölgynek. Puskás Peti azt mondja, ez az időszak ráébresztette arra, hogy az emberi kapcsolatokon legalább annyit kell dolgozni, mint karriercélokon. És ebben benne van az is, hogy adott esetben egy szendviccsel segítsen másokon.","shortLead":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk...","id":"20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50552f3-7fa3-4a09-a7a8-06e020fb02fb","keywords":null,"link":"/elet/20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Puskás Peti: A kapcsolatokat is ugyanúgy ápolni kell, mint a karriert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]