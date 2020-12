Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","shortLead":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","id":"20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4038c3c-a58a-45ed-ae71-a9d2bd5e42fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","timestamp":"2020. december. 22. 04:18","title":"Menő, hogy a pardubicei rendőrök 5,7 literes motorú Dodge Chargerral járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve a távolságtartásra.","shortLead":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve...","id":"20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fb0c7-56e5-4c4b-a355-44f016114d35","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","timestamp":"2020. december. 20. 18:19","title":"Videó: Tömegek próbálták elhagyni a lezárás előtt álló Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven. A Bloomberg úgy tudja: a redmondi cég már munkához is látott, hogy visszavágjon a riválisának.","shortLead":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven...","id":"20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9d4ad-00a8-4f9f-9b51-b46fc6bf5f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","timestamp":"2020. december. 21. 13:29","title":"Nem tud nyugodni a Microsoft az Apple csúcsprocesszora miatt, sajátot csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400 gyerekpornóképet is találtak.","shortLead":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400...","id":"20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a01ab6-377c-474b-80b9-0349a4050408","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","timestamp":"2020. december. 21. 10:43","title":"Vádat emeltek a vendégeit rejtett kamerával kukkoló szállásadó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","shortLead":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","id":"20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8842e986-d12a-4d86-a890-d42e90f3a0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","timestamp":"2020. december. 20. 20:25","title":"Megalázónak tartották és visszaadták a 10 ezer forintos jutalmat a csepregi otthon dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz kapcsolódó hitelkonstrukcióról. A Bank360.hu elemzői öt olyan helyzetet vettek górcső aló, amelyek meghiúsíthatják a támogatás igénybevételét. ","shortLead":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz...","id":"20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be38ac97-7456-4c3f-9377-b26398fea3e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2020. december. 21. 15:08","title":"Ezen az 5 buktatón is múlhat a lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]