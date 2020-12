Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte, milyen volt nőként a pályán.","shortLead":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte...","id":"20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b3a37-0ed7-4642-89ca-014f3cf0cd89","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","timestamp":"2020. december. 22. 13:16","title":"Polgár Judittal beszélgetett a Netflix sakkozós sikersorozatának főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","shortLead":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","id":"20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea476cb3-af57-4a02-bf28-f796f030fa1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Kémfotókon az akár 450 lóerős új Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360...","id":"20201221_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d8dc6-1006-49b8-af26-d1247fb77dab","keywords":null,"link":"/360/20201221_Radar360","timestamp":"2020. december. 21. 08:00","title":"Radar360: Összeállt az ellenzék, Orbán dönt a karácsonyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0434c08-1245-4edc-b18c-b7a65e839320","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatnak sok dolgozójától el kellett köszönnie tavasszal, de az év végére már teljes létszámmal tudott működni.","shortLead":"A vállalatnak sok dolgozójától el kellett köszönnie tavasszal, de az év végére már teljes létszámmal tudott működni.","id":"20201222_Koronavirusjarvany_Videoton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0434c08-1245-4edc-b18c-b7a65e839320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b12204-4a3f-4b46-b3fa-63ceea2f7152","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_Koronavirusjarvany_Videoton","timestamp":"2020. december. 22. 17:23","title":"A válság ellenére is 192 milliárdos árbevétellel zárta az évet a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","id":"20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3cdecb-a5d3-4f04-880a-5c94c8522b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","timestamp":"2020. december. 21. 11:21","title":"Audi Q9: jön a BMW X7 és a Mercedes GLS új riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","shortLead":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","id":"20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3b864-92ae-4dd0-b468-8fa865cec35b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"400 ezer kiló veszélyes hulladékot szedtek össze a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]