[{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","shortLead":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","id":"20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58045-25a7-4ac0-a289-1f35f494a42b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","timestamp":"2020. december. 20. 20:15","title":"Egészen bizonyos, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék – mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd6cdd-ba65-4aea-8dd8-9bbc4ebb277d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 20. 19:32","title":"Máris boldog karácsonyt kívánt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","shortLead":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","id":"20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc2618d-7695-49a4-a0e8-56c1585791e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. december. 21. 15:05","title":"Orvosi kamara: Tíz háziorvos halt már bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka lesz. Legközelebb 2080-ban láthatunk majd ilyesmit.","shortLead":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka...","id":"20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d591aa5-8613-4e22-8cc0-800cfdde4426","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","timestamp":"2020. december. 21. 19:03","title":"Nézzen fel az égre az éjjel, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása 794 éve nem volt ilyen közeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus közbeszólt.","shortLead":"A koronavírus közbeszólt.","id":"20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62e1dc7-7b30-45f8-8580-9e067233edb9","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","timestamp":"2020. december. 20. 14:09","title":"Csúszhat a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","id":"20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305e432-2ba9-4f58-a618-663ea5cc1170","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","timestamp":"2020. december. 20. 14:54","title":"Kásler Miklós: Az új egészségügyi törvényre 100 év múlva is emlékezni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","shortLead":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","id":"20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0e84f-9509-4879-9d3e-740a9483498f","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","timestamp":"2020. december. 20. 10:46","title":"Járvány idején is ugyanannyit költünk, csak nem a kisboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik a fejlett földönkívüli intelligencia után kutatnak.","shortLead":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik...","id":"20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c4c2f-e2ea-44cb-b0cb-ef0eab0ff730","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","timestamp":"2020. december. 21. 10:23","title":"Érdekes rádiójel jött az űrből, akár mesterséges forrásból is származhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]