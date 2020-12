Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","shortLead":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","id":"20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e77cbb-9a83-49e4-9470-56e04b6df949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","timestamp":"2020. december. 21. 10:05","title":"Kiesett a 14. emeletről és meghalt egy, az orosz vakcinán is dolgozó biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","shortLead":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","id":"20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccbc95-70bf-4ab2-8f14-9c50f7a2b734","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 20. 15:54","title":"Mozgó laborokban, naponta 2 ezer tesztet végeznek hétfőtől Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400 milliárd dolláros költségvetési keretről.","shortLead":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400...","id":"20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98047d-8a5b-4aaf-9190-8ab77aaf7da5","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","timestamp":"2020. december. 21. 07:02","title":"900 milliárd dolláros segélycsomagról állapodott meg az amerikai kongresszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tejet és tejtermékeket vont ki a forgalomból az élelmiszer-biztonsági hivatal.","shortLead":"Tejet és tejtermékeket vont ki a forgalomból az élelmiszer-biztonsági hivatal.","id":"20201222_nebih_tejtermek_tejuzem_ellenorzes_jogsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b053d-f124-4e7a-b21d-5763038613a9","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_nebih_tejtermek_tejuzem_ellenorzes_jogsertes","timestamp":"2020. december. 22. 12:09","title":"Vasi tejüzemre csapott le a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni.","shortLead":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése egy héttel a határidő utánig.","shortLead":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését...","id":"20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab801519-a408-427c-b936-1dcd04b50ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","timestamp":"2020. december. 21. 13:47","title":"Ismét visszatartották az SZFE hallgatóinak szociális támogatását és ösztöndíjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]