Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz ezer és egy szállal kapcsolódó Instagram képmegosztóra is hatással volt. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz...","id":"20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ed22ae-f83c-4035-9bd5-d16b99ea79e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","timestamp":"2020. december. 21. 08:33","title":"Egy Facebook-hiba miatt zárt fiókok mögé is be lehetett lesni az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","shortLead":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","id":"20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5c334-cf9d-42a2-9b82-d7ab34653415","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","timestamp":"2020. december. 21. 17:15","title":"Kásler soron kívül adott támogatást Horthy étkezőkocsijának hazahozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizedik videóban Gloviczki Bernát Örkény István egyik egyperces novelláját olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44231f-6370-448a-bb8c-89c6e1c08daa","keywords":null,"link":"/kultura/20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","timestamp":"2020. december. 20. 18:05","title":"„Két napig voltam pocsolya, zokszó nélkül tűrve a sértéseket\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis véletlen.



","shortLead":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis...","id":"20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f96a4-7eae-44f8-842e-0f9b04db9f4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","timestamp":"2020. december. 21. 10:02","title":"Két ünnep között meg lehet nézni az új Gothár Péter-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Év végi videóval jelentkezett a legfőbb ügyész.","shortLead":"Év végi videóval jelentkezett a legfőbb ügyész.","id":"20201222_polt_peter_ugyeszseg_legfobb_ugyesz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a4efa9-10ae-42b1-9efc-6ee7be9b5988","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_polt_peter_ugyeszseg_legfobb_ugyesz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 10:42","title":"Polt Péter szerint 2020 válságos év volt, de az ügyészség kiváló munkát végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg a 125 éves céget vezeti. A család jelenlegi feje azon a véleményen van, hogy a kínai konkurencia miatt drágább és exkluzívabb ékszereket kell kínálni a vásárlóknak, de sok családtag szerint \"ezzel zátonyra futna a hajó\".","shortLead":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg...","id":"20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641ae1c3-039f-40fc-baff-c3d7a53016e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","timestamp":"2020. december. 21. 15:48","title":"Családi viták bénítják a nagy átalakulás előtt álló Swarovskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával. A politikusok év végi zsebpénzeiről készített összeállítást a Duma Aktuál. ","shortLead":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával...","id":"20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3805b822-6ead-44a9-a1a2-86942cff6235","keywords":null,"link":"/360/20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","timestamp":"2020. december. 21. 17:00","title":"Duma Aktuál: Orbán tanácsadóját 101 dalmatával látták Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]