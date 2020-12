Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","shortLead":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","id":"20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f0880-77f8-443b-924c-5b69532306df","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","timestamp":"2020. december. 21. 08:50","title":"Még több helyre kértek iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első adag vakcina után – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első...","id":"20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855928a1-7b3c-402a-866e-ebaf544ae034","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","timestamp":"2020. december. 21. 10:16","title":"Orbán: Valószínűleg 2021-ben végig fennmarad a járványügyi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra. ","shortLead":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos...","id":"20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4d1f4-60c8-4502-be3f-edf299b6e064","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","timestamp":"2020. december. 21. 13:17","title":"Koronavírus: egy 23 éves és egy 28 éves nő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","shortLead":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","id":"20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899dc5ab-ed09-4fcc-a691-f54781d7deca","keywords":null,"link":"/sport/20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","timestamp":"2020. december. 22. 10:18","title":"Alaba az év futballistája Ausztriában, Szoboszlai a harmadik lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusról áprilisra tolták ki a végső dátumot a befizetésre.","shortLead":"Márciusról áprilisra tolták ki a végső dátumot a befizetésre.","id":"20201221_gepjarmuado_befzetes_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf862c31-0b2e-4ac4-879a-5c56b13018cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_gepjarmuado_befzetes_hatarido","timestamp":"2020. december. 21. 20:32","title":"Egy hónappal kitolták a gépjárműadó befzetésének a határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]