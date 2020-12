Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abe14fd1-3e34-4101-9aab-71a49dfe4df6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat esténként nyolctól a Nagy Ervin által megformált, egyedi módszereiről ismert tanerő visszatér az RTL Klub képernyőjére A Tanár 3. évadában.","shortLead":"Szombat esténként nyolctól a Nagy Ervin által megformált, egyedi módszereiről ismert tanerő visszatér az RTL Klub...","id":"20201222_Nagy_Ervin_ujra_a_katedran_januar_9en_indul_A_Tanar_3_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abe14fd1-3e34-4101-9aab-71a49dfe4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2f21d5-1bf5-4a83-b31d-1a8a910f0121","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Nagy_Ervin_ujra_a_katedran_januar_9en_indul_A_Tanar_3_evada","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Nagy Ervin újra a katedrán: januárban indul A Tanár 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal rekonstrukcióját. \r

","shortLead":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal...","id":"20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cdc658-37fc-4492-bcfb-0b58e792c377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","timestamp":"2020. december. 22. 06:52","title":"Népszava: Januárban folytatják a 3-as metró felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze Gábor, aki három hétig volt intenzív-osztályon a kór miatt. A volt belügyminiszter Bihari Ádámnak beszélt arról, hogy szerinte kik ma a legkarakteresebb ellenzéki politikusok, de elmondta a véleményét a lehetséges miniszterelnök-jelöltekről is. ","shortLead":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze...","id":"20201219_Kuncze_Gabor_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bab7858-1845-4aeb-9dd7-1ff8fb9e3852","keywords":null,"link":"/360/20201219_Kuncze_Gabor_video","timestamp":"2020. december. 21. 11:00","title":"Kuncze Gábor: Mikor a Covid kirúgja a lábad, nem foglalkozol semmivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes kezén egy hatalmas gyémántgyűrű csillog. ","shortLead":"Az énekes kezén egy hatalmas gyémántgyűrű csillog. ","id":"20201221_Ariana_Grandet_eljegyeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daecfd2-9cb1-4f76-8970-bd41ee021b24","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ariana_Grandet_eljegyeztek","timestamp":"2020. december. 21. 09:54","title":"Ariana Grandét eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják is azt más készülékeikkel, így azt akár több telefonon és táblagépen is meg tudják majd nézni,","shortLead":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják...","id":"20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eecaa2-dd99-4019-8aae-1b8ba3a290a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","timestamp":"2020. december. 22. 19:03","title":"Remek letöltős funkció készül a YouTube-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Se őt, se családtagjait nem lehet felelősségre vonni majd semmilyen bűncselekményért. Kedden ő maga szentesítette az erről szóló új törvényt.","shortLead":"Se őt, se családtagjait nem lehet felelősségre vonni majd semmilyen bűncselekményért. Kedden ő maga szentesítette...","id":"20201222_putyin_oroszorszag_immunitas_halalig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b18c77-6217-400d-ad46-814d649393c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_putyin_oroszorszag_immunitas_halalig","timestamp":"2020. december. 22. 19:52","title":"Putyin most már szinte bármilyen törvénytelenséget megtehet, meg fogja úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden információt gyűjt és rendszerez a felhasználóiról.","shortLead":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden...","id":"20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94207b6e-0f8a-4488-b71b-6f18198ee5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","timestamp":"2020. december. 22. 08:03","title":"Egy kicsit ijesztő, mennyi információt gyűjt be rólunk a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","shortLead":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","id":"20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b00567-5efd-4eb9-99f8-3f267f5e64f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","timestamp":"2020. december. 21. 20:05","title":"Karácsony: A hátam közepére kívánkozik a miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]