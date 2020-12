Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki...","id":"20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1e4efa-bb80-451c-9cdd-22cd17f853b5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Ezért van szükség a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","shortLead":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","id":"20201225_idojaras_december25","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7eead-00f5-43e0-8372-6dad899df837","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_idojaras_december25","timestamp":"2020. december. 25. 19:59","title":"Szombaton főleg havas esőre lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","shortLead":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","id":"20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9799635-25c3-4e04-8b06-5db4b69b4d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","timestamp":"2020. december. 25. 16:07","title":"3 milliárdért korszerűsítik a Fradi hat éve épült stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. 