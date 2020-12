Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","id":"20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21b6652-00f9-481f-9091-a624dbb1f357","keywords":null,"link":"/360/20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy megyében a havazás miatt folyik síkosságmentesítés.","shortLead":"Négy megyében a havazás miatt folyik síkosságmentesítés.","id":"20201227_onos_eso_kozlekedes_baleset_veszprem_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7878c2b0-3d9c-46ab-b6c9-5ded73f4e0c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_onos_eso_kozlekedes_baleset_veszprem_megye","timestamp":"2020. december. 27. 16:21","title":"Ónos eső nehezíti a közlekedést Veszprém megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövő aranya lehet a zenei jogdíj; sztárok egész életművüket eladják befektetési alapoknak, és az átengedett hozamért egyszeri nagy összeghez jutnak. 