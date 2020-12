Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják a megállapodás szövegét.","shortLead":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják...","id":"20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b8926c-e52b-4269-9ace-72106ccb9567","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","timestamp":"2020. december. 24. 19:43","title":"Macron a brexit-megállapodásról: Kifizetődött Európa egysége és ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","shortLead":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","id":"20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40eebcf-009e-4cb6-9a7a-b29f97d9a815","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 24. 17:47","title":"Megjelent Németországban a brit koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter kérdése az volt, mikor mehet dolgozni.","shortLead":"Péter kérdése az volt, mikor mehet dolgozni.","id":"20201225_ujpest_keseles_rendor_melyaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c5f5f-7ba7-45d7-95cb-ac999dfe3869","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_keseles_rendor_melyaltatas","timestamp":"2020. december. 25. 18:38","title":"Felébresztették a mélyaltatásból az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot engedtek be.","shortLead":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot...","id":"20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351aef4f-3175-40d2-898c-0bede103320c","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","timestamp":"2020. december. 25. 11:39","title":"Védősisak, távolságtartás – kis koncertet adtak a leégett Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","shortLead":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","id":"20201224_rendorseg_keseles_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e322bfd-fa76-4b15-aca0-01a1ae7e5d27","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_rendorseg_keseles_ujpest","timestamp":"2020. december. 24. 20:28","title":"Rendőrség: Stabil a megkéselt járőr állapota, de még nincs túl a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti árukereskedelmet abban az esetben, ha az áruk megfelelnek a vonatkozó eredetigazolási előírásoknak.



","shortLead":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai...","id":"20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3acfe-e01d-4177-be2c-0a04fb2b5587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 25. 21:48","title":"Vámmentes lehet a kereskedelem az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2014 SD224 jelű objektum másodpercenként 10 kilométert tesz meg. A NASA szerint gond nélkül elsuhan mellettünk.","shortLead":"A 2014 SD224 jelű objektum másodpercenként 10 kilométert tesz meg. A NASA szerint gond nélkül elsuhan mellettünk.","id":"20201225_aszteroida_nasa_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6dd0c-e3d2-4bd4-b77e-41b18cdd4d20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_aszteroida_nasa_karacsony","timestamp":"2020. december. 25. 08:52","title":"Egy 200 méteres aszteroida halad el a Föld mellett karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]