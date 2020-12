Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","shortLead":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","id":"20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e174666-07f6-4263-83bb-edef173697ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","timestamp":"2020. december. 28. 06:50","title":"Japán egyetlen külföldit sem enged be az új koronavírus-törzs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a Covid–19-járvány gazdasági hatásait csökkenteni hivatott legújabb törvényt. Az elnöki „nem” másik következménye az lehet, hogy a finanszírozás hiánya miatt a kormányszervek harmadának le kell állnia. \r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"kkv","description":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van a legtöbb burgerétterme Magyarországon. A Zing alapítója bevezetett minket a kulisszák mögé, megmutatta, hogyan készülnek burgereik, és arról is beszélt, miként vészelik át a mostani krízist.","shortLead":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van...","id":"20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928140-72f5-44f2-b6b0-a2f1c705afc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Ha semmi nem jön össze, legalább legyen dupla a hús: a Zing története válságtól válságig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel érezzünk magunkhoz. A YouTube-ra most sorra kerülnek fel az alaposan feljavított minőségű felvételek, de a történészek szerint ez nem biztos, hogy valóban jó dolog.","shortLead":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel...","id":"20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4527c264-1122-462c-becf-1910f599fd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","timestamp":"2020. december. 28. 11:33","title":"Mindenki imádja a 4K-ra feljavított történelmi videókat – kivéve a történészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","id":"20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1caf-527c-47b7-9c6a-5b61794bf88b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","timestamp":"2020. december. 28. 06:41","title":"Beárazták a zöld rendszámos VW Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb köntösben. Hab a tortán, hogy magyar felirattal rendelkezik, az árát pedig kifejezetten barátira faragta a kiadó.","shortLead":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb...","id":"20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c33276c-5a6a-4c55-9ad8-0299462aee0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","timestamp":"2020. december. 27. 19:15","title":"Mond valamit az, hogy Commandos? Akkor ezt a játékot ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","shortLead":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","id":"20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186dd1bc-e761-4b89-a93e-8f631cf7dc52","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 27. 06:41","title":"Ritka lehetőség: eladó egy szinte nem is létező 37 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de korántsem olyan világ ez, mint ahogyan a filmek sugallják.","shortLead":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de...","id":"202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a03fcb4-c08c-468f-a035-0fde56f57ae8","keywords":null,"link":"/360/202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","timestamp":"2020. december. 28. 07:00","title":"Kerülik a túlzott rizikót a magyar titkosszolgálatok, de a \"boldogtalanítás\" még belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]