Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos...","id":"20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5b275-3623-4428-a73a-788ea5853db8","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","timestamp":"2020. december. 27. 22:09","title":"Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott semmilyen kapcsolatban nem állunk az illetővel. De mi ebben a zavaró? Egyáltalán, miért csinálják ezt a férfiak? Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott...","id":"20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b9da8-1108-4699-8f0b-f7455b310cac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","timestamp":"2020. december. 27. 19:21","title":"Miért hívnak ismeretlen férfiak csillagomnak vagy szívemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082311ce-46ce-4588-88c7-3082dc96fc10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton érkezett meg az Európai Unió összes tagállamába, így Magyarországra is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája, de ez csak az első lépés volt.\r

\r

","shortLead":"Szombaton érkezett meg az Európai Unió összes tagállamába, így Magyarországra is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni...","id":"20201226_Pfizerugyvezeto_a_szombati_meg_csak_szimbolikus_szallitmany_a_kovetkezo_hetekben_rendszeresen_jon_majd_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082311ce-46ce-4588-88c7-3082dc96fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24a59e1-ea34-4480-bd48-bf137b24847c","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Pfizerugyvezeto_a_szombati_meg_csak_szimbolikus_szallitmany_a_kovetkezo_hetekben_rendszeresen_jon_majd_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 11:25","title":"Pfizer-ügyvezető: a szombati még csak szimbolikus szállítmány, a következő hetekben rendszeresen jön majd vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb köntösben. Hab a tortán, hogy magyar felirattal rendelkezik, az árát pedig kifejezetten barátira faragta a kiadó.","shortLead":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb...","id":"20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c33276c-5a6a-4c55-9ad8-0299462aee0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","timestamp":"2020. december. 27. 19:15","title":"Mond valamit az, hogy Commandos? Akkor ezt a játékot ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké 45 002 559 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké...","id":"20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a289b1ec-371b-4879-906c-2974165f9253","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","timestamp":"2020. december. 26. 08:10","title":"Közel 80 millió fertőzött van világszerte, egy budapestnyi ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8096d8f-ab7c-47e0-b363-ee2a32cdef27","keywords":null,"link":"/cegauto/20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","timestamp":"2020. december. 26. 06:41","title":"Ha unalmas az első Golf GTI, akkor itt egy eladó régi Scirocco GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]