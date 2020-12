Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","shortLead":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","id":"20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1831f7-7c31-4096-8b7e-a493d99bccad","keywords":null,"link":"/elet/20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2020. december. 27. 16:42","title":"Ma senki sem lett lottómilliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","shortLead":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","id":"20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8739d43-13fe-41c9-ade2-13dd32502519","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","timestamp":"2020. december. 29. 07:05","title":"12 részes sorozat követi a pozsonyi csatáról készült filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi polgármestert sokkolta az eset, vádemelést sürget az ügyben.","shortLead":"A helyi polgármestert sokkolta az eset, vádemelést sürget az ügyben.","id":"20201229_franciaorszag_temeto_horogkereszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3f6fd-eab8-4abb-8ee8-2d2ff6c2ed28","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_franciaorszag_temeto_horogkereszt","timestamp":"2020. december. 29. 05:05","title":"Csaknem 70 sírt firkáltak össze horogkeresztekkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","shortLead":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","id":"20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09be4a5-8f94-46d6-8696-924104906f8f","keywords":null,"link":"/elet/20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","timestamp":"2020. december. 28. 19:04","title":"Fűrészporos mutatvánnyal debütált a második Tajvanon született pandabocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Tökéletes étel- és italpárok az év végére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]