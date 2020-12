Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","shortLead":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","id":"20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2dc809-0b12-4861-b74a-19fbce6449a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","timestamp":"2020. december. 29. 08:33","title":"Spanyolországban listára kerülnek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","shortLead":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","id":"20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11deb997-7055-4793-aba0-6339075a2c33","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 29. 21:55","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","shortLead":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","id":"20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b0cf9-877e-4431-8fc8-71017587831c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","timestamp":"2020. december. 30. 11:17","title":"Kétmilliárd euróból alakítja elektromosautó-gyárrá lengyel üzemét a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. december. 30. 07:30","title":"Egy betegség, ami szinte mindenkit értint, mégsem beszélünk róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"452186c1-c7c6-474a-a22c-640e204ceb14","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A saját érdekeken túlmutató szeretet vagy akár a „másikért lelkesülő” érzések a leghatékonyabb immunserkentőnek látszanak, míg az ellenségesség saját ellenségünkké válik, és a kapcsolat depresszióba taszíthat, meg is betegíthet. ","shortLead":"A saját érdekeken túlmutató szeretet vagy akár a „másikért lelkesülő” érzések a leghatékonyabb immunserkentőnek...","id":"20201229_L_Stipkovits_Erika_A_jo_parkapcsolat_feler_egy_lassan_felszivodo_vitaminbombaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452186c1-c7c6-474a-a22c-640e204ceb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcd832f-bc21-4b46-92bf-48a5cc3a5f88","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201229_L_Stipkovits_Erika_A_jo_parkapcsolat_feler_egy_lassan_felszivodo_vitaminbombaval","timestamp":"2020. december. 29. 09:30","title":"L. Stipkovits Erika: A jó párkapcsolat felér egy lassan felszívódó vitaminbombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71e7de6-75a8-40d0-b004-6903345dce19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A poharakkal adhatták tovább a vírust egymásnak, amikor megkóstolták a friss főzetet.","shortLead":"A poharakkal adhatták tovább a vírust egymásnak, amikor megkóstolták a friss főzetet.","id":"20201229_palinkafozes_kozben_kaptak_el_a_koronavirust_az_igazgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71e7de6-75a8-40d0-b004-6903345dce19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf8a24-5af2-4caf-a32a-ea35c4477aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_palinkafozes_kozben_kaptak_el_a_koronavirust_az_igazgatok","timestamp":"2020. december. 29. 14:25","title":"Pálinkafőző buliban kapta el a koronavírust több osztrák iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e95c67-137e-4b11-acce-5785a4d96e28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Az 503 újonnan felfedezett faj emlékeztet minket arra, hogy egyetlen kíváncsi, rendkívüli hatalommal rendelkező faj vagyunk, mely kezében tartja sok más faj sorsát\" – fogalmaznak a londoni Természettudományi Múzeum kutatói.","shortLead":"\"Az 503 újonnan felfedezett faj emlékeztet minket arra, hogy egyetlen kíváncsi, rendkívüli hatalommal rendelkező faj...","id":"20201230_brit_kutatok_novenyek_allatfajok_pillango_majom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e95c67-137e-4b11-acce-5785a4d96e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db97f8b-3d1e-44ae-8e05-5d9535bfc4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_brit_kutatok_novenyek_allatfajok_pillango_majom","timestamp":"2020. december. 30. 14:03","title":"Csak idén több mint 500 új fajt azonosítottak brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]