„Az ellenzék nélkül is megoldjuk a válságot” – mondta Orbán Viktor a parlamentben, miután annak képviselői nem szavazták meg a felhatalmazási törvény soron kívüli megtárgyalását. Csakhogy erre a kormánynak valójában nincs is szüksége, hiszen a saját döntése elég ahhoz, hogy egészen a veszélyhelyzet végéig fenntartsa a kivételes jogrendet, és jövő héten már elég lesz a kormánypárti többség is ahhoz, hogy a rendeletek is érvényben maradjanak 15 napon túl is. Az ellenzék attól tart, hogy Orbán a szokása szerint visszaél a hatalmával, pedig nem ettől kellene félnie, hanem attól, hogy ha a kormánypropaganda sikerrel rájuk süti, hogy a „vírusnak drukkolnak”,

a Fidesz máris a zsebében érezheti a 2022-es választási győzelmet.

Feltéve, ha nem omlik majd össze az egészségügy a megállíthatatlanul terjedő járvány csúcspontján. A miniszterelnök új szerepéről Magyarország, az egészségügy helyzetéről Fókuszban rovatunk fest nem épp biztató képet. Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója lapunknak adott interjújában viszont dicséri az eddigi gazdasági intézkedéseket, de hozzáteszi, csak akkor kérhet a kormány személyes áldozatokat,

ha őszintén elmondja, mekkora a baj.

S ezt egyelőre nem tette meg. A rendeletek, az utcákon és a vállalatoknál megjelenő katonák, a kormányzati erőfitogtatás nem győzik le a járványt, még kevésbé orvosolják annak gazdasági és pszichés következményeit, ebben csak a társadalmi összefogás segíthet. Egyre többen érzik, hogy cselekedniük kell, megnyílnak archívumok, ingyen olvashatók e-könyvek, színészek kötelező olvasmányokat olvasnak fel, múzeumok online kiállításokat rendeznek – ezeket a kezdeményezéseket Szellem rovatunk szedte össze. Ott kaphatunk tanácsokat ahhoz is, hogy ne járjunk úgy, mint az a vuhani asszony, akinek a karantén feloldása után első útja a válóperes bíróságra vezetett. A neheze ugyanis most jön. Biztató viszont, hogy nem kell tartanunk az élelmiszerhiánytól, mert „a tőgyet nem tudjuk leállítani” – mondja egyik riportalanyunk a Gazdaság rovatban. A Világ rovat szerint unortodox válságkezelésre készül Amerika és Európa, a jegybankok korlátlanul öntik majd a pénzt a gazdaságba, de 2008-cal szemben ezúttal nemcsak a bajban lévő cégekre, hanem az elszegényedő kisemberekre is gondolnak, még a feltétel nélküli alapjövedelem is komolyan felvetődik.

A járvány egyik hozadéka lehet, hogy

felébred a civil társadalom,

egyre többek keresik és lelik meg a módját, hogy segítsenek, akár úgy, hogy kávét rendelnek házhoz, hogy ezzel tartsák életben a sarki presszót. Mi is kérünk. Olvasóink hűségét. Kiadónk arra kéri minden rendszeres bolti vásárlónkat, hogy fizessen elő a hetilapra. Így juthat hozzá biztonságosabban a megbízható hírekhez. Azon dolgozunk, hogy a megszokott minőségben állítsuk elő a lapot a nehezebb körülmények dacára is, úgy, hogy a kormány a cenzúrát is belengeti a rémhírterjesztés tényállásának megváltoztatása ürügyén. Jóhiszeműen azt reméljük, hogy nem a kritikus sajtó tönkretételére használják majd fel a passzust, hanem az azokhoz hasonló álhírek terjesztői ellen, mint amiket a Világ rovatunk szedett össze, például hogy „Soros György vuhani laboratóriumából szökött ki a vírus”. Ezen még lehet nevetni, életveszélyesek viszont a koronavírus elleni csodaszerekkel kecsegtető oldalak. Vigyázzanak velük, vigyázzanak magukra!

A szerző a HVG szerkesztője