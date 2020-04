Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A még bejáró dolgozókat március 25-én kezdték módszeresen tesztelni.","shortLead":"A még bejáró dolgozókat március 25-én kezdték módszeresen tesztelni.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több napon keresztül mértek szélsőségesen magas maximális és minimális hőmérsékletet az Antarktisz Casey kutatóállomásán. 