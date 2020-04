Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szaktekintélyű kínai kutatók szerint igen nagy a valószínűsége, hogy a koronavírus a jövőben szezonálissá válik.","shortLead":"Nagy szaktekintélyű kínai kutatók szerint igen nagy a valószínűsége, hogy a koronavírus a jövőben szezonálissá válik.","id":"20200429_kinai_kutatok_koronavirus_jarvany_influenza_szezonalis_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e83e7-0ad4-48a1-949f-a3d523601677","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_kinai_kutatok_koronavirus_jarvany_influenza_szezonalis_betegseg","timestamp":"2020. április. 29. 08:33","title":"Kínai kutatók szerint nagyon valószínű, hogy a koronavírus minden évben vissza fog térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Magyar Film Napja!","shortLead":"Jön a Magyar Film Napja!","id":"20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae4751-aa5a-4e92-ba02-6f8fb0526065","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"Húsz magyar vígjátékot nézhet meg tíz napig ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23486263-f04b-441d-92ba-38a81c9fabd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki előtt megnyílnak a tábor kapui. ","shortLead":"Mindenki előtt megnyílnak a tábor kapui. ","id":"20200429_A_felnottek_is_elmehetnek_a_Bator_Taborba_igaz_csak_virtualisan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23486263-f04b-441d-92ba-38a81c9fabd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2c176-3cda-4c7f-9cf1-b478d0414750","keywords":null,"link":"/elet/20200429_A_felnottek_is_elmehetnek_a_Bator_Taborba_igaz_csak_virtualisan","timestamp":"2020. április. 29. 18:06","title":"A felnőttek is elmehetnek a Bátor Táborba, igaz, csak virtuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink éltek meg a történelmi múltban. E váratlan szituációban nemcsak a pácienseimnek, de nekem is meg kellett birkóznom a saját félelmeimmel, és újra kellett fogalmaznom egykori orvosi hitvallásomat: fájdalmat csillapítani és nem ártani.","shortLead":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink...","id":"20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62427b05-147e-4055-9a9f-d5d750a34ffa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","timestamp":"2020. április. 30. 13:30","title":"Dr. Belső Nóra: „Pszichés szempontból sokan egy szintre kerültünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még...","id":"20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748e2b-2ef3-4b1b-a3ef-3587db04575d","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","timestamp":"2020. április. 29. 14:30","title":"A szó elszáll, csak az írásbeli marad – az érettségi a kormány vizsgája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az év eleje és április 17. között regisztrált, a COVID-19-járványhoz kötődő összes angliai és walesi haláleset 22,6 százaléka nem kórházakban következett be.","shortLead":"Az év eleje és április 17. között regisztrált, a COVID-19-járványhoz kötődő összes angliai és walesi haláleset 22,6...","id":"20200428_idosotthonok_anglia_halalesetek_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa808cae-f040-4f44-b3f1-eb545bf393c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_idosotthonok_anglia_halalesetek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 18:08","title":"Ezrekkel végez a koronavírus hetente a brit idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]