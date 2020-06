Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezeket még vizsgálják, csak akkor kerülnek a kórházakba, ha a járványhelyzet indokolja és a hatóság engedélyezi – írta a külügyi államtitkár. Azt nem mondta meg, hány ilyen gép érkezett.","shortLead":"Ezeket még vizsgálják, csak akkor kerülnek a kórházakba, ha a járványhelyzet indokolja és a hatóság engedélyezi – írta...","id":"20200610_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_kina_beszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ea177-36fa-4d98-a8d1-f2e8be54b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_kina_beszerzes","timestamp":"2020. június. 10. 15:35","title":"Uniós minősítés nélküli lélegeztetőgépeket is vett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német sportruházati cég ígéretet tett arra, hogy ezentúl több afro-amerikait és latinót fog foglalkoztatni.","shortLead":"A német sportruházati cég ígéretet tett arra, hogy ezentúl több afro-amerikait és latinót fog foglalkoztatni.","id":"20200611_Az_Adidas_amerikai_munkahelyeinek_harmadat_feketek_es_latinok_fogjak_betolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfbc87-fc23-483f-b0d2-bbeca649f900","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Az_Adidas_amerikai_munkahelyeinek_harmadat_feketek_es_latinok_fogjak_betolteni","timestamp":"2020. június. 11. 17:43","title":"Az Adidas amerikai munkahelyeinek harmadát mostantól kisebbségiek fogják betölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert a koronavírustól. Összesen 90 ezer embert vonnak be a projektbe, de csak 45 ezren kapják meg a valódi szérumot.","shortLead":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert...","id":"20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96dd22a-49bb-4e11-9bad-0d18cdd50bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","timestamp":"2020. június. 11. 16:03","title":"Három ígéretesnek tűnő védőoltás is van a koronavírus ellen, a nyáron már tesztelik is őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek magukhoz. Ha sasszeme van, akkor kiszúrja a hibákat a képen. ","shortLead":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek...","id":"20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b622d90e-5249-4990-a760-f1d8cddb1ff9","keywords":null,"link":"/elet/20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","timestamp":"2020. június. 10. 10:50","title":"99. születésnapját ünnepli Fülöp herceg, de van valami gond a róla készült új fotóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","shortLead":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","id":"20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca773000-edc5-4c10-9da9-1221570d73e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","timestamp":"2020. június. 10. 15:38","title":"Az Origónak bocsánatot kell kérnie a civil tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio találmánya révén. ","shortLead":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio...","id":"202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a52fd2-36e5-4452-bedf-14532dda3c4e","keywords":null,"link":"/360/202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","timestamp":"2020. június. 10. 10:00","title":"Hatalmas segítség lehet a vakoknak a magyarul is tudó Sunu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]