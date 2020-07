Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős laptopja.","shortLead":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős...","id":"20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb4958-52d9-40e1-8237-f02146c2ef57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","timestamp":"2020. július. 02. 10:03","title":"Érintőképernyős MacBook érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi nettó keresete 313,2 ezer, míg az utóbbiaké 179,6 ezer forintot tett ki – derül ki a nemrég megjelent 2019-es Magyar statisztikai zsebkönyvből. ","shortLead":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi...","id":"202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad226124-c6f4-4965-a500-60da9a291e7b","keywords":null,"link":"/360/202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","timestamp":"2020. június. 30. 15:00","title":"Záródó kereseti olló: egyre közelebb a kétkeziek fizetése a szellemiekéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett oda, hogy a polgármester inkább lemondott.","shortLead":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat...","id":"20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e0542f-5825-4c66-9897-5030aebce57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","timestamp":"2020. július. 02. 13:12","title":"Kirúgott cégvezető miatt mondhatott le a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","shortLead":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","id":"20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d389cde-442c-4ea3-8ada-cc9dc88ec5b0","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","timestamp":"2020. június. 30. 19:36","title":"Oroszországban ragadt kétezer szurkoló, akik még a 2018-as vb-re érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"Kovács Gábor - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Készpénzproblémái vannak az Indexnek – árulta el ország-világ előtt a lapot tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai László, mikor kiderült, az Index egy hete kinevezett vezérigazgatója az anyagi helyzetet látva távozott a cégtől. Egyelőre nem tudni, hogy ezt a problémát hogyan oldják meg. Megnéztük, hogy a nyilvános számok alapján milyen helyzetben van valójában az Index. ","shortLead":"Készpénzproblémái vannak az Indexnek – árulta el ország-világ előtt a lapot tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai...","id":"20200630_index_ner_vaszily_hitel_tartozas_bodolai_zodi_dull","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74e2f86-5da9-47fa-a0a8-016a36b2b8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_index_ner_vaszily_hitel_tartozas_bodolai_zodi_dull","timestamp":"2020. június. 30. 17:40","title":"Kommunikációs trükk vagy tényleg rossz anyagi helyzetben van az Index?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","shortLead":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","id":"20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b7b2f-963c-4d49-ba39-3883928edfe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"4000 lóerős a Lamborghini motorcsónakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári Platform jelöltje. Az Európai Néppárt frakcióülésén ezt többen is szóvá tették.","shortLead":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári...","id":"20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3311-cece-4c5a-b67b-4732468f3e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","timestamp":"2020. július. 02. 07:08","title":"Novák Katalin gratulációja kiverte a biztosítékot a Néppártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook maga jelentette be, hogy nagyjából 5000 fejlesztő fért hozzá jogosulatlanul a felhasználói adatokhoz.","shortLead":"A Facebook maga jelentette be, hogy nagyjából 5000 fejlesztő fért hozzá jogosulatlanul a felhasználói adatokhoz.","id":"20200702_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce452a-1d9b-4b4d-ad4b-31ffa07f68d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 02. 10:33","title":"Újabb adatszivárgás történt a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]