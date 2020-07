Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb világűrbéli utazásait. A dokusorozat készítői olyan kérdésekre keresik a választ, minthogy honnan jöttünk, hogyan alakult ki a Naprendszer, és vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben.","shortLead":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb...","id":"20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf33a3-4a89-4298-a483-3bce7eb38a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","timestamp":"2020. július. 09. 08:03","title":"Totálisan félreértették a tudósok a Napot – aztán jött a most 93 éves Eugene Parker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket növelték a költségvetési vita során a kormánypárti képviselők. A büdzsé a kormányzati szándékok hű tükre.","shortLead":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket...","id":"20200708_Szandeknyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ccc1c-3b23-4410-8772-51b1349de3fd","keywords":null,"link":"/360/20200708_Szandeknyilatkozatok","timestamp":"2020. július. 08. 13:00","title":"Meghökkentő dolgok a büdzsében: úgy csökken az államadósság, hogy nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","shortLead":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","id":"20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7eae2-30af-4e68-9a0c-8aa270ac8728","keywords":null,"link":"/elet/20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","timestamp":"2020. július. 08. 17:44","title":"J. K. Rowling és száznál is több híresség állt ki a véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt.","shortLead":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával...","id":"20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdedbf8-8254-4f70-9fb8-2b05917f18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 18:08","title":"Eltiltották a hivatásától az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","shortLead":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","id":"20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff6ece-6ecd-4bf5-bec2-62a1de57213d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","timestamp":"2020. július. 08. 04:53","title":"Félelmetesen megy egy \"amatőrrel\" is a Nürburgingen a McLaren Senna - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]