[{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban egyelőre egyiket sem tudjuk.","shortLead":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban...","id":"20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49502351-8e9e-4633-a726-be2f025172da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","timestamp":"2020. július. 14. 15:03","title":"Feloldott egy tiltást a Google, más országok Play áruházában is böngészhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","shortLead":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","id":"20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c64e40-0aa0-4c03-b57f-7b55caaac12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 08:07","title":"Izraelben mindenki pénzt kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","shortLead":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","id":"20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9778a-c102-40ee-b741-70c27ec6fbb9","keywords":null,"link":"/elet/20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","timestamp":"2020. július. 16. 09:38","title":"Merkely szerint zárt térben újra maszkot kellene hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató újdonságai segítenek a podcastek közötti könnyebb eligazodásban.","shortLead":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató...","id":"20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294565e-d9b0-4a3f-ad6c-e14fcf8f2b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","timestamp":"2020. július. 16. 07:03","title":"Új toplisták jönnek a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","shortLead":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","id":"20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b94da-a299-4ec4-b166-97593a70ed22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","timestamp":"2020. július. 16. 09:33","title":"Egy több mint 30 kilós meteoritot találtak egy németországi kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésében résztvevőknek is büntetést ígért.","shortLead":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2...","id":"20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc084e35-3033-465f-ade9-0256bde77eac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","timestamp":"2020. július. 15. 19:55","title":"Szankciókat jelentett be a Huawei több dolgozója ellen az amerikai külügyminiszter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]