[{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","id":"20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81bf4d-6216-41ca-b0ab-4e64550c758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. július. 29. 10:03","title":"Az iPhone-ok kedvelt FaceID arcfelismerése jöhet a MacBookokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahol csökkentették az erőművek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, jelentősen javult az ottani gyerekek egészsége.","shortLead":"Ahol csökkentették az erőművek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, jelentősen javult az ottani gyerekek egészsége.","id":"20200730_Nem_csak_a_koraszules_de_az_asztmas_es_autista_megbetegedesek_szama_is_kevesebb_ha_tisztabb_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8e288-3346-433c-94b1-6a861c1e8cbc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Nem_csak_a_koraszules_de_az_asztmas_es_autista_megbetegedesek_szama_is_kevesebb_ha_tisztabb_a_levego","timestamp":"2020. július. 30. 09:50","title":"Nem csak a koraszülés, de az asztmás és autista megbetegedések száma is kevesebb, ha tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett a XX. századtól már a pszichológia tudománya is válaszokat ad a kérdéseinkre. De vajon tényleg meg tudjuk oldani a problémáinkat egy szöveg segítségével?","shortLead":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett...","id":"20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc211fb5-fb5a-42e6-a65a-4ffac5b57ba7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Így használja jól az önsegítő könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront miatt szerdán északon jégesőre és erősebb széllökésre lehet számítani. Az ország többi részén meleg lesz.","shortLead":"A hidegfront miatt szerdán északon jégesőre és erősebb széllökésre lehet számítani. Az ország többi részén meleg lesz.","id":"20200728_hidegfront_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e8b24-0a7e-481d-b032-91f4bd5347d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. július. 28. 20:23","title":"Gyenge hidegfront éri el az országot éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák belpolitikában.","shortLead":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák...","id":"20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110484b-4aab-4dd8-bf32-86c58b39d284","keywords":null,"link":"/360/20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","timestamp":"2020. július. 28. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Szlovákiában lassan csak plagizálók lehetnek közjogi méltóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol tartományban szabad az utcára menni.","shortLead":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol...","id":"20200728_madrid_kotelezo_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc7b90-cbd7-43e3-b34e-eecba624e7a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_madrid_kotelezo_maszk","timestamp":"2020. július. 28. 21:17","title":"Mindenhol kötelezővé tették a maszk viselését Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem gyors átalakításáról, az Index szinte teljes szerkesztőségének felmondásáról és egy majdnem elkészült Orbán-interjúsorozatról is beszélt Vitray Tamás a HVG-nek adott interjújában. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem gyors átalakításáról, az Index szinte teljes szerkesztőségének felmondásáról és...","id":"20200729_Vitray_Tamas_az_Indexugyrol_Olyan_valaszt_adtak_a_tortentekre_amely_feleleszti_a_remenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d90bc4-94b1-42da-8b91-6527b91cdaa4","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Vitray_Tamas_az_Indexugyrol_Olyan_valaszt_adtak_a_tortentekre_amely_feleleszti_a_remenyt","timestamp":"2020. július. 29. 15:39","title":"Vitray Tamás az Index-ügyről: Olyan választ adtak a történtekre, amely feléleszti a reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]