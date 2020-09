Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","shortLead":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","id":"20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e6afb-b7f2-45d4-8440-66720d9bde5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:26","title":"Koronavírusos a XVIII. kerület egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","shortLead":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","id":"20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2711fe53-b0ae-4f41-a62c-aa5edd0f16e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:46","title":"Sokkal több tejföl és túró fogyott a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben még nem töltötték be a pozíciót – derült ki a Köznevelési Államtitkárság, az ITM és az ORFK közös, szerdai sajtótájékoztatóján. A toborzás tovább zajlik, októberig pótolni szeretnék a hiányt. Az új iskolaőrök között van korábbi biztonsági őr, de kétdiplomás exnyomozó is. Ketten személyesen is bemutatkoztak.","shortLead":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben...","id":"20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237d2f-d991-4e1a-958f-fa268be4bb79","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Nem jutott mindenhova iskolaőr, de októberig még pótolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról, hogy valódi vagy kamu videót látnak-e.","shortLead":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról...","id":"20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879dfc-12a2-4ded-bf82-d8ee5c4c4993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:03","title":"Élesíti fegyverét a Microsoft: lepontozza a videókat, aztán megmutatja, melyik lehet kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","shortLead":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","id":"20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fc8ac5-5a4a-40ea-9174-476823fbd292","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:20","title":"A Médiatanács megbírságolta az RTL Klubot, a TV2-t, a HírTV-t és az ATV-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások befektetési képessége. A hitelmoratórium és a különféle hitelkonstrukciók rengeteg pénzt csatornáznak a háztartások zsebébe, nagyrészt a jövőből. ","shortLead":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások...","id":"20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2080e77-17b3-46ee-a338-cd55ca36afe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"A kormány a családokkal próbálja kihúzatni a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket rögzítik.","shortLead":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket...","id":"20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fb16c8-e81a-444f-8904-2d2ecda5bd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:46","title":"Elfogadták Vidnyánszky meghívását a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","shortLead":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","id":"20200901_szennyviz_szajna_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef25a3-0f88-4e4b-bbf5-002ef2e96cbe","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_szennyviz_szajna_parizs","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:55","title":"Több száz liter mérgező szennyvíz ömlött Párizsban a Szajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]