[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f6861-9f62-48db-a50b-a956526b1d22","keywords":null,"link":"/360/20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","timestamp":"2020. október. 07. 08:00","title":"Radar360: Marad Bécsben a CEU, a háziorvosok is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd7a6e5-183d-4129-a9b0-795b56575b73","keywords":null,"link":"/360/20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. október. 06. 19:00","title":"Szerelmek első látásra – Eric Idle életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete. A pluszpénz ráadásul nem azonnal kell, hanem a 2024-ben várható átadásig elnyújtva. Az nem opció, hogy az építmény ne biodóm legyen, a majdani üzemeltetést pedig alaposan ki kell dolgozni - olvasható a hvg.hu birtokába került jelentésre az állatkert épülő intézményéről.","shortLead":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete...","id":"20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c627d713-ad31-4b6a-8f82-f5a3dec8ba70","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","timestamp":"2020. október. 08. 05:19","title":"Megszereztük a jelentést a Biodóm pénzügyi helyzetéről - a helyzet jobb, mint mindenki hitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – új kisfilmje van a mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista politikus szerint csak annyit tudtak a módosító javaslatról, hogy egyeztették az orvoskamarával.","shortLead":"A szocialista politikus szerint csak annyit tudtak a módosító javaslatról, hogy egyeztették az orvoskamarával.","id":"20201006_bangone_borbely_ildiko_mok_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d9c3d-cb06-4cec-9cc2-be504309a4a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_bangone_borbely_ildiko_mok_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 13:44","title":"Bangóné: Az utolsó pillanatban kapták meg a módosító javaslatot az orvosok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","shortLead":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","id":"20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62b4f4-6f62-4244-9a2d-ff71964c8590","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","timestamp":"2020. október. 06. 20:09","title":"Több mint kétszázan fertőződtek meg a Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","shortLead":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","id":"20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68400145-0095-4489-b253-2667380dfc4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","timestamp":"2020. október. 07. 14:27","title":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők nagy része.","shortLead":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők...","id":"20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981faef-0a16-4c97-b5d6-1573cf34efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","timestamp":"2020. október. 07. 05:53","title":"Karanténba került az amerikai vezérkari főnökök és a katonai vezetők nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]