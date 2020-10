Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.\r

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","shortLead":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","id":"20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8b6136-13ee-4182-a9c1-f19f0fc3b076","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","timestamp":"2020. október. 27. 21:28","title":"Kinevezték a polgári hírszerzés új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvizsgálja a Magyar Orvosi Kamara szigorításra tett javaslatait az operatív törzs, de inkább arra koncentrálnának, hogy a meglévő szabályoknak érvényt szerezzenek. Mindenkinek jut az influenza elleni vakcinából, a négykomponensű oltóanyagot holnap kezdik kiszállítani a gyermek-háziorvosi rendelőkbe. ","shortLead":"Megvizsgálja a Magyar Orvosi Kamara szigorításra tett javaslatait az operatív törzs, de inkább arra koncentrálnának...","id":"20201028_Operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9aeecf8-de29-48af-971c-65ca630b710a","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 28. 12:44","title":"Operatív törzs: Egy Veszprém megyei pszichiátriai intézmény lakóinak majdnem 80 százaléka koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","shortLead":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","id":"20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85661a7-9ff3-49ab-93b9-d887a77f8122","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 22:19","title":"Orbán koronavírustesztjéről kérdeztünk, semmitmondó választ kaptunk a sajtófőnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","shortLead":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","id":"20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726707f-950f-4676-868a-ac51784cbb47","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","timestamp":"2020. október. 29. 06:19","title":"Népszava: Több ezer helyszínre nem értek oda a mentők mintát venni az elmúlt napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik kórházba vihetik a koronavírusos páciensét.","shortLead":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84732f09-cc84-45f2-a2bf-d359f70d168e","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","timestamp":"2020. október. 27. 21:58","title":"Ha a háziorvos rendeli a mentőt, neki kell megmondania, hová vigyék a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","shortLead":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","id":"20201028_keanu_reeves_matrix_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ba86b-9b6c-46e2-aec7-cd9df38a19b2","keywords":null,"link":"/elet/20201028_keanu_reeves_matrix_4","timestamp":"2020. október. 28. 09:23","title":"Keanu Reeves levágta a haját a Mátrix 4-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit.","shortLead":"P. Sándor maga telefonált be a rendőrségre, hogy megölte a 68 éves nőt és a 64 éves férfit.","id":"20201027_Orizetbe_vettek_keselo_budapesti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7bbef3-f17f-4bfa-8d98-a8fce39d0ca6","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Orizetbe_vettek_keselo_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. október. 27. 12:11","title":"Őrizetbe vették az anyját és nevelőapját halálra késelő budapesti férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]