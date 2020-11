Én vétóm, én vétóm, én igen nagy vétóm – ez Magyarország Homo christianus miniszterelnökének új imája, de közben nem bűnbánóan, hanem büszkén veri a mellét. A krónikus alapjogtipró Orbán lapot húzott a Covid–19-re: ha nem lophatja szabadon az európai adófizetők pénzét, nem farigcsálhatja kedvére fogpiszkálóvá a jogállamot, akkor bosszúból megtorpedózza az unió hétéves költségvetését és a járvány kárainak enyhítésére szolgáló közösségi segélycsomagot. Címlapsztorinkban színről színre bemutatjuk,

miként fajultak eddig a dolgok, milyen megfontolások vannak a NER-kompatibilis papás-mamás, valamint a nagyüzemi vagyonátmentés alaptörvénybe vésése mögött; képes-e alkalmazkodni az ellenzék az ismét a kárára átbuherált választási játékszabályokhoz; s kimenekülhetnek-e az uniós tagállamok az Orbán állította csapdából?

Közben pedig sírva tallóz, aki él. Kivéve a bárdolatlan királyt, aki a napokban azzal ugratta karanténban levő külügyminiszterét, hogy mekkora mázlista, mert ha 60 fölött lenne, akkor akár el is vihetné a betegség. Ez egyszer igazat mondott, naponta százával válnak a járvány áldozataivá a kormány cinikus szóhasználata szerint idős, a halálhoz viszont még nagyon is fiatal honfitársaink. Bár 24 óra sem kellett Orbánnak, hogy helyesbítsen, miszerint immár 99,99 az új 50, ami az egészségügy túlélőképességét illeti, a Magyarország rovatunkban megszólaló mentősök egyéni és rendszerszintű végkimerülésről számolnak be. Egyre több a már otthon válságos állapotba kerülő beteg, sokaknak közülük már a mentőben összeomlik a légzése, keringése, s ha mégis beér velük a kocsi, vagy gépre kerülnek, vagy hamarosan letakarják őket.

A „lord-major” felköttetését, az önkormányzatok újabb sanyargatását a járvány ürügyén ezúttal Parragh László, az Iparkamara elnöke vállalta magára önként, kéjjel. Az iparűzési adó kiiktatásának önkormányzatokra gyakorolt hatását a W alakú válságot áttekintő gazdasági elemzésünkben is ismertetjük, de mond a dilettáns ötletről keresetlen szavakat a Magyarország rovatnak nyilatkozó Gémesi György, Gödöllő polgármestere is. Szerinte Parraghnak inkább a kamarai sarcot kellene elengednie, nem pedig terrorizálnia az önkormányzatokat, amelyektől nemcsak a járvány elleni védekezéshez szükséges pénzeket vonja el a kormány, hanem elzárja előlük a fertőzöttekkel kapcsolatos összes érdemi információt is.

Bár a kormányzati illetékesek hetek óta mantrázzák, hogy az orosz vakcina már a spájzban van, mégis pillanatnyilag a német BioNTech cégnek van elsőként a legnagyobb esélye az egész világ által várt oltás forgalomba hozatalára. Gazdaság rovatunkban bemutatjuk a török bevándorló családokban született tudósok által alapított céget, amelynek teljesítményét politikai alapállástól függően ki a sikeres integráció diadalaként, ki pedig csak a szabályt erősítő kivételként ismeri el.

Vajon Orbán ámokfutása drámaíró tollára kívánkozik vagy sem?

Szimpla gazemberekről nem érdemes írni, az viszont drámába való, amikor valaki a szent cél érdekében követ el gyilkosságokat – mondja Szellem rovatunkban Spiró György, akit a Kádár Jánosról írt kötete apropóján kérdeztünk. Az író szerint azt a szabadságfosztást, aminek a magyar társadalom egyre növekvő mértékben ki van téve, nem lehet nagyon sokáig elviselni. Ugyanakkor az uralkodók nem feltétlenül abba szoktak belebukni, amit tesznek, hanem ami ellen nem képesek tenni. A járvány buktatta meg Trumpot, és Spiró szerint majdnem az összes mai kormányzatra ez vár a világon.

JAKUS IBOLYA

felelős szerkesztő