Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","shortLead":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","id":"20201202_halalozasi_statisztika_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c079b64-663c-431b-b2bf-11898fa0867e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_halalozasi_statisztika_ksh","timestamp":"2020. december. 02. 18:12","title":"Az átlagosnál 40 százalékkal többen haltak meg november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül népszerűsíti az önkormányzatot egy erre megbízott cég.","shortLead":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül...","id":"20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fd169-a391-41b1-9a53-64c0de2b7324","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","timestamp":"2020. december. 02. 17:16","title":"Havi 800 ezerbe kerül Horváth Csaba imázsépítése Zuglónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","shortLead":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","id":"20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adf550-e543-4305-acfc-15a682754e9c","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","timestamp":"2020. december. 01. 23:16","title":"Nyolcaddöntős a Porto és a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város volt polgármestere szerint történelmi dolog történt, mert 100 éve nem adtak át az országban villamosvonalat olyan városban, ahol eddig még egyáltalán nem volt.","shortLead":"A város volt polgármestere szerint történelmi dolog történt, mert 100 éve nem adtak át az országban villamosvonalat...","id":"20201201_lazar_janos_elkeszult_a_hodmezovasarhelyi_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b685d3-5227-43c4-a5a3-22ad7a95bb10","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_lazar_janos_elkeszult_a_hodmezovasarhelyi_villamos","timestamp":"2020. december. 01. 20:57","title":"Megérkezett az első villamos Hódmezővásárhelyre, Lázár János már ki is próbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a26af-8ef0-424a-97f3-7b96605cbf18","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 20:34","title":"A fertőzöttek és halálos áldozatok napi száma is tovább nőtt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","shortLead":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","id":"20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac352d-4c0e-4d8e-bd0d-ba7a75f7f90e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","timestamp":"2020. december. 01. 20:48","title":"Január elején kezdhetik meg az oltást Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes azonosítani.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes...","id":"20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da578b1c-dfe8-4cbe-b8ff-adb98d3a4f48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","timestamp":"2020. december. 01. 11:43","title":"Eddig nem látható elváltozásokat vettek észre a Covid-betegek tüdején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]