[{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb összeget az informatikai rendszer korszerűsítése viszi el. Az ugyanis már 8 éves.\r

","shortLead":"A legnagyobb összeget az informatikai rendszer korszerűsítése viszi el. Az ugyanis már 8 éves.\r

","id":"20201230_stadion_groupama_arena_informatikai_rendszer_ftc_magyar_kormany_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eed34f1-48a4-4b58-996a-7cf911821730","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_stadion_groupama_arena_informatikai_rendszer_ftc_magyar_kormany_foci","timestamp":"2020. december. 30. 18:10","title":"A kormány adott 3 milliárdot a Groupama Arénára, most kiderült, pontosan mire megy a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","shortLead":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","id":"20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956e3639-824b-4d71-99fa-ed7705c6ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","timestamp":"2020. december. 30. 19:50","title":"Baleset miatt 15-20 perces késések várhatók a miskolci vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dc7db-f798-48c9-a6dc-2182cc848320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Print a Drink nevű projekt lényege, hogy a 3D-nyomtató az előre meghatározott, természetes alapanyagokból készít díszítést a pohár – és az ital – belsejébe.","shortLead":"A Print a Drink nevű projekt lényege, hogy a 3D-nyomtató az előre meghatározott, természetes alapanyagokból készít...","id":"20201231_3d_nyomtatas_ital_print_a_drink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120dc7db-f798-48c9-a6dc-2182cc848320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af4f5f-578b-4e42-8ff2-a6ffa564c1c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_3d_nyomtatas_ital_print_a_drink","timestamp":"2020. december. 31. 12:03","title":"Már ilyen is van: italt nyomtat egy osztrák 3D-nyomtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","shortLead":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","id":"20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb14e21-f213-47b9-a9f2-5774b345617d","keywords":null,"link":"/elet/20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","timestamp":"2020. december. 30. 16:09","title":"Több modell is szexuális zaklatással vádolja Alexander Wang divattervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ea300-6a4e-4c3b-be25-f01dc54fea12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az egyik autót csak a kerítés tudta megállítani az Istenhegyi úton.\r

","shortLead":"Az egyik autót csak a kerítés tudta megállítani az Istenhegyi úton.\r

","id":"20201230_Rendorauto_karambol_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ea300-6a4e-4c3b-be25-f01dc54fea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd6cf9-4c4a-4738-b08d-5016794544f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Rendorauto_karambol_Budapest","timestamp":"2020. december. 30. 17:13","title":"Rendőrautók karamboloztak Budapesten, egy rendőr kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes figyelmeztetés nélküli házkutatásra az engedélyt kiadó rendőr és a halálos lövést leadó társa nem dolgozhat tovább.","shortLead":"Az előzetes figyelmeztetés nélküli házkutatásra az engedélyt kiadó rendőr és a halálos lövést leadó társa nem dolgozhat...","id":"20201230_Breonna_Taylor_rendor_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b41705-9266-4da7-9514-79a8ae9aa51c","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Breonna_Taylor_rendor_kirugas","timestamp":"2020. december. 30. 11:35","title":"Kirúgnak két rendőrt, akik ott voltak a Breonna Taylor halálával végződött házkutatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]