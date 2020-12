Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","shortLead":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","id":"20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb8e9e3-abb6-4392-ac75-52b2a6f2c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","timestamp":"2020. december. 30. 21:35","title":"Fagyosan kezdődik az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírust \"le fogjuk takarítani a Földről\".","shortLead":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem...","id":"20201230_Merkely_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ce23b9-d131-4cd5-848a-082f43e038ec","keywords":null,"link":"/360/20201230_Merkely_interju","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Merkely: Biztos vagyok abban, hogy a koronavírus kiszorul a hétköznapokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e521e2b2-9c95-40cb-9216-d952ae0d151d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már egy ideje hallani az 5G-s OnePlus 9-ről, egyelőre még csak szivárgások vannak róla, csak 2021-ben jelenhet majd meg ez a telefon. Ezért is meglepő a hír, hogy van, aki már megvásárolta, ráadásul horribilis összeget fizetett ki érte.","shortLead":"Bár már egy ideje hallani az 5G-s OnePlus 9-ről, egyelőre még csak szivárgások vannak róla, csak 2021-ben jelenhet majd...","id":"20201230_oneplus_9_hatezer_dollar_ebay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e521e2b2-9c95-40cb-9216-d952ae0d151d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0e20a9-f03d-41d1-b412-a2aad7873363","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_oneplus_9_hatezer_dollar_ebay","timestamp":"2020. december. 30. 08:03","title":"1,7 millió forintért vett meg valaki egy még meg sem jelent telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kormány december 30-én csendben visszavont egy rendeletet, amelynek a hatályba lépését már kétszer elhalasztották, és amelyet az érintettek úgy értelmeztek, hogy az állam ellenőrzés alá akarja vonni a könyvkiadást.","shortLead":"A kormány december 30-én csendben visszavont egy rendeletet, amelynek a hatályba lépését már kétszer elhalasztották, és...","id":"20201231_Megsem_lesi_ki_az_allam_a_konyvkiadok_titkait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ebd74-d841-4758-9559-c2328737289c","keywords":null,"link":"/kultura/20201231_Megsem_lesi_ki_az_allam_a_konyvkiadok_titkait","timestamp":"2020. december. 31. 10:16","title":"Mégsem lesi ki az állam a könyvkiadók titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","shortLead":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","id":"20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96969e6c-62d7-4fb3-97ee-c3257b14b879","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","timestamp":"2020. december. 29. 19:49","title":"Oroszország koronavírus-oltást igazoló útlevelet vezethet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","shortLead":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","id":"20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc106e-50a5-4c39-959c-4d35ce1eeccb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","timestamp":"2020. december. 30. 12:38","title":"Az Amazon több mint 1,5 milliárd csomagot vitt házhoz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","shortLead":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","id":"20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdf4cbb-0bff-42d5-b10e-0f74b5c6a0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","timestamp":"2020. december. 29. 17:14","title":"Olaszországban is megmozdult a föld a horvát földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]