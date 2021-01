Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszterkor sem hagyja nyugodni Kovács Zoltánt, milyen a magyar kormány nemzetközi sajtóvisszhangja.","shortLead":"Szilveszterkor sem hagyja nyugodni Kovács Zoltánt, milyen a magyar kormány nemzetközi sajtóvisszhangja.","id":"20201231_Kovacs_Zoltan_2020_a_Magyarorszagrol_szolo_szornyu_tudositasok_eve_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48999b0-97c0-4687-b3ed-a474e977c427","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Kovacs_Zoltan_2020_a_Magyarorszagrol_szolo_szornyu_tudositasok_eve_volt","timestamp":"2020. december. 31. 17:32","title":"Kovács Zoltán: 2020 a Magyarországról szóló szörnyű tudósítások éve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"64 éves korában elhunyt Mondok József, aki 1998 és 2019 között, majd idén ősztől haláláig volt Izsák polgármestere.","shortLead":"64 éves korában elhunyt Mondok József, aki 1998 és 2019 között, majd idén ősztől haláláig volt Izsák polgármestere.","id":"20201231_Meghalt_Mondok_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07781e79-4bc4-442b-a614-06d05274a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Meghalt_Mondok_Jozsef","timestamp":"2020. december. 31. 14:18","title":"Meghalt Mondok József, Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép, Gődény-Szájer összefüggés és új operatív törzs. Bőven akadnak jó hírek: Trump elképzelhetőnek tartja, hogy voltak választások, s a 13. havi fizetést pedig mostantól januárinak hívják. De a 70 év feletti kutyákra bonyolult szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép...","id":"20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c621ed40-ca7e-48f3-8242-b97924fd8ec2","keywords":null,"link":"/360/20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Karantények szilveszteri különkiadás - 37 percben mindenről, ami fontos volt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec98cf83-9511-4b3d-a565-62baf7884b81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem volt ennyire aktuális a kívánság: boldog új évet! Hogy tényleg magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz évet, abban segíthet a hvg.hu már szokásosnak nevezhető szilveszteri zeneválogatása idei slágerekkel és klasszikusokkal, laza popdalokkal és fejrázós, pörgős kedvencekkel.","shortLead":"Sosem volt ennyire aktuális a kívánság: boldog új évet! Hogy tényleg magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz évet, abban...","id":"20201231_Szobadiszko_2020__jojjon_mar_az_uj_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec98cf83-9511-4b3d-a565-62baf7884b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93009bfb-b56e-4f63-a32c-350c97442e6a","keywords":null,"link":"/elet/20201231_Szobadiszko_2020__jojjon_mar_az_uj_ev","timestamp":"2020. december. 31. 19:15","title":"Szobadiszkó 2020 – jöjjön már az új év!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3208e7-e533-46df-9e94-f71935ffc4b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210101_Kocka_es_banan_avagy_ifi_tartalekbol_az_olimpiara__Kasas_Tamas_eletutja_3_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3208e7-e533-46df-9e94-f71935ffc4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c23b7ca-8921-4d1d-a5bf-72a2d8434692","keywords":null,"link":"/360/20210101_Kocka_es_banan_avagy_ifi_tartalekbol_az_olimpiara__Kasas_Tamas_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. január. 01. 19:00","title":"Kocka és banán, avagy ifi tartalékból az olimpiára - Kásás Tamás életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német társaság itthoni partnere.","shortLead":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német...","id":"202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c216211d-f1ab-48f3-87a3-423d2b6d2d63","keywords":null,"link":"/360/202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","timestamp":"2021. január. 01. 14:00","title":"A negyedik leggazdagabb magyar besurran a hadiiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]