[{"available":true,"c_guid":"9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás. A sokak számára felemelő, sokak számára szomorú aktus rengeteg pillanatát követtük végig az elmúlt négy és fél évben, néha mi is nevettünk, néha elkeseredtünk, és elveszítettük jó pár illúziónkat Európával és a britekkel kapcsolatban. Képekben idézzük fel a szakítás mozzanatait.","shortLead":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás...","id":"20201231_Brexit_nagyitas_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07badf2-71c6-4beb-92fc-ec6ee97f9b79","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_Brexit_nagyitas_galeria","timestamp":"2020. december. 31. 19:30","title":"Brexit: Egy nagy szakítás képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","shortLead":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","id":"20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e81a5-9192-43b2-9a4f-dc13f92e6030","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","timestamp":"2021. január. 01. 21:07","title":"Most először a szenátus is felülbírálta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","shortLead":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","id":"20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928d9589-a0d5-416c-b839-7dd987c489dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","timestamp":"2021. január. 01. 21:26","title":"Nagy-Britanniában egymillió oltást adtak be és új adagolási mentrendre térnek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","shortLead":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","id":"20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848821c6-2986-43df-a92b-79b369d0746e","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","timestamp":"2021. január. 02. 08:08","title":"Fradi-játékos lett az év sportolója Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt az ideje, hogy biztonságosabb bejelentkezési módszerek felé tereljék a felhasználókat.","shortLead":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt...","id":"20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ddcba-d447-4a23-af72-bec3ece0c2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","timestamp":"2021. január. 01. 08:03","title":"Eltörölné a jelszavak használatát 2021-ben a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]