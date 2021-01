Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdte a kereskedelmi termelést a horvát cseppfolyósgáz-terminál, amelyen Magyarország az éves gázszükséglete 10 százalékát fedező kapacitást kötött le hat évre.","shortLead":"Megkezdte a kereskedelmi termelést a horvát cseppfolyósgáz-terminál, amelyen Magyarország az éves gázszükséglete 10...","id":"20210102_Beindult_a_gazterminal_ahonnan_a_magyar_fogyasztas_tizedet_fedezhetik_nem_orosz_gazzal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c345b9-05bc-4d8f-8658-a9de2a2a01be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Beindult_a_gazterminal_ahonnan_a_magyar_fogyasztas_tizedet_fedezhetik_nem_orosz_gazzal","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"Beindult a gázterminál, ahonnan a magyar fogyasztás tizedét fedezhetik nem orosz gázzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","shortLead":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","id":"20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0733525d-cfb3-42fc-9fe6-309e203e20b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","timestamp":"2021. január. 03. 13:57","title":"Több mint 880 állatfaj tízezer egyede él a Fővárosi Állat- és Növénykertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. 