Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi a szükségleteket.","shortLead":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi...","id":"20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38e105f-9835-48fc-8e5c-6268bcde4b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","timestamp":"2021. január. 02. 18:09","title":"A Vatikánba is megérkezett a vakcina, nem tudni, beoltják-e a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f5ae71-7fb3-4c0a-b32b-a9372c20a41d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával nyomoz a rendőrség.","id":"20210102_Ellenort_bantalmaztak_egy_budapesti_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89f5ae71-7fb3-4c0a-b32b-a9372c20a41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042515ad-9bca-4575-8e4a-6317a51bfe65","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ellenort_bantalmaztak_egy_budapesti_villamoson","timestamp":"2021. január. 02. 13:40","title":"Ellenőrt bántalmaztak egy budapesti villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában szintén találtak új variánsokat.","shortLead":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában...","id":"20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df19e-aa81-4051-8e84-6607718bdebd","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","timestamp":"2021. január. 02. 10:25","title":"Már 33 országban felbukkant a brit koronavírus-mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék a világjárványt.","shortLead":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék...","id":"20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7666a17e-1615-4361-9b43-74bae628af56","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","timestamp":"2021. január. 03. 13:34","title":"Boris Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos alkoholfogyasztásnak és szerhasználatnak megvannak a külön veszélyei. Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk.","shortLead":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos...","id":"20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca518-b2fc-4571-94dc-041ca7f76210","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"Máshogy iszunk a karantén alatt – a Fülkében Demetrovics Zsolt addiktológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly a legolcsóbb ház 300 ezer forintért kereste a gazdáját, a legdrágább eladott panellakás pedig a Balaton partján kelt el 74 millió forintért. Akadtak, akik kevesebb mint egy napon belül túladtak az ingatlanukon, a meghirdetett kiadó lakások száma pedig rekordszintre nőtt. ","shortLead":"Tavaly a legolcsóbb ház 300 ezer forintért kereste a gazdáját, a legdrágább eladott panellakás pedig a Balaton partján...","id":"20210102_79_negyzetmeteres_panellakas_74_millio_forintert_Volt_aki_megvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ab08f5-30c3-496a-8319-711163624e98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210102_79_negyzetmeteres_panellakas_74_millio_forintert_Volt_aki_megvette","timestamp":"2021. január. 02. 09:40","title":"79 négyzetméteres panellakás 74 millió forintért? Volt, aki megvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]