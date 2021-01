Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás emlegetni, de ő egyben azok közé is tartozik, akik a pályán látottakat és a sport történelmét is közelebb tudják hozni a nézőhöz. Az angol szakember újra könyvet írt, ezúttal a magyar fociról. Ebből a többi között kiderül az is, hogy az Aranycsapat csak az egyik nagy dolog, amivel Magyarország átírta a sporttörténelmet. Interjú.","shortLead":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás...","id":"20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e862501-5b97-4efc-bfe2-b6a982adf585","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","timestamp":"2021. január. 03. 17:00","title":"\"Senkinek sem volt olyan hatása a világ futballjára, mint a magyaroknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","shortLead":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","id":"20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c98a1-3b75-4cdc-80e2-e7728e23a1b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","timestamp":"2021. január. 03. 15:00","title":"Heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal számol januárban Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","shortLead":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","id":"20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180fae82-55df-4963-9a7b-c3dddab18253","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Meghalt a Beatles riválisának számító Gerry And The Peacemakers alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait, és talán még egy-két apróságot is a Galaxy S21-ek mellett.\r

","shortLead":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait...","id":"20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a89472-8fde-46af-9489-593703aad258","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","timestamp":"2021. január. 04. 12:45","title":"Kiküldte a meghívót a Samsung, most már 99,99%, hogy jövő héten jön a Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]