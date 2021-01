Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","shortLead":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","id":"20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ee4ca-7b04-4622-8049-dba39d792778","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","timestamp":"2021. január. 03. 15:59","title":"Csúnyán elfajult egy szilveszteri mulatozás Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9660c52-c9af-4ab5-8731-b9f9973d497c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyedszer is a miskolcit választották a legszebb európai adventi villamosnak, közel 3,46 millióan szavaztak rá.","shortLead":"Negyedszer is a miskolcit választották a legszebb európai adventi villamosnak, közel 3,46 millióan szavaztak rá.","id":"20210104_miskolc_mezeskalacs_villamos_europa_legszebbje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9660c52-c9af-4ab5-8731-b9f9973d497c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775b8e0-829b-4439-936e-fec8d8feb3ce","keywords":null,"link":"/elet/20210104_miskolc_mezeskalacs_villamos_europa_legszebbje","timestamp":"2021. január. 04. 07:27","title":"A miskolci mézeskalács villamosnál nem volt szebb adventi villamos egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével világszintű zsarnokságra is kell készülni, Trump pedig Reagan óta a legjobb elnök volt.","shortLead":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével...","id":"20210104_david_reaboi_interju_lobbista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865a003-5982-4f6b-81d6-8ac2a43db15b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_david_reaboi_interju_lobbista","timestamp":"2021. január. 04. 08:42","title":"A magyar kormány fizetett amerikai lobbistája az agresszív LMBTQ-csoportok ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fa4ad2-0e32-4d8c-9043-2d29a32a0c76","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a különleges brit négykerekű garantáltan nem jön gyakran szembe az utakon. Vagy a tavakban, tengerekben.","shortLead":"Ez a különleges brit négykerekű garantáltan nem jön gyakran szembe az utakon. Vagy a tavakban, tengerekben.","id":"20210103_testkozelbol_ismerkedtunk_meg_james_bond_viz_alatti_lotusaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fa4ad2-0e32-4d8c-9043-2d29a32a0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6cfdc1-4aa5-4af0-933e-e6bdc4933cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_testkozelbol_ismerkedtunk_meg_james_bond_viz_alatti_lotusaval","timestamp":"2021. január. 03. 06:41","title":"Testközelből ismerkedtünk meg James Bond víz alatti Lotusával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]